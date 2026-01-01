2026年1月の運勢ランキング！「ツキはあなたの味方」全体運1位の星座は？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「全体運」のTOP3をひも解いていきましょう。
3位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）【全体運】
年明けは穏やかな流れへ。
久しぶりに、のんびり、ゆっくりした時間を味わえそう。何もしないでゴロゴロする、気ままにあちこち足を伸ばすなど、心のままに過ごす幸せを味わって。
オフは、体力＆筋力づくりのチャンス。
【仕事＆金運】
建設的なムード。
将来に対する備えの意識が生まれて、堅実にお金をやりくりできるでしょう。投資をするなら、生活に密着した企業に注目。
仕事は、気を利かせましょう。自分のことのついでに一緒にやる的な親切が◎。
【恋愛＆対人運】
甘えが出やすいみたい。
最初の数回は、「かわいい」と思ってもらえそうですが、寄りかかり過ぎると、重荷になってしまいます。親しい中にも礼儀ありを心掛けて。
紹介運は上々、顔の広い人につないでもらいましょう。
【スタートアップ＆開運】
“整え計画”を立てましょう。
疲れやダメージをしっかりと取ると次へ進めます。東洋のメソッドを試すのもオススメ。鍼やお灸、漢方薬などがあなたを助けそう。
水の流れる音にも、癒やし効果が。滝や雨の音に耳を傾けて。
2位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）【全体運】
軽やかなムード。
好奇心が旺盛になって、フットワーク軽く過ごせます。ふとした思い付きやひらめきでやったことが楽しい時間につながっていくでしょう。寄り道をしたり、旅行中のオプショナルツアーを追加したりするイメージで、モノは試しでやってみて。ご当地グルメや体験教室にも、感動が隠れていそう。
また、今後の人生の柱となるようなテーマにも出会えそう。新しい知識や技術の習得にもよいタイミングです。アンテナを張って！
【仕事＆金運】
機動力が高まり、重宝されそう。なんとなく気になって調べていたことが、偶然議題に上がる的なラッキーも起こるでしょう。発言の機会を増やしていくと、存在感を示すことに。買い物は、シリーズでそろえると役立ちそう。
【恋愛＆対人運】
出会い運が活発になって、波長の合う人と知り合えそう。
二度三度、顔を合わせることで絆が育っていきますので、なりゆきに任せながら付き合っていきましょう。
デートは、期間限定イベントなど、話題性のある場所へ。
【スタートアップ＆開運】
学びのススメ。
独学でいいので、体系的にひも解いていきましょう。最初は、初心者向けのテキストを手掛かりに。半分以上知っていることでも、ここで知らない穴を埋めるのが、成長の促進剤になるはず。セミナー参加も◎。
1位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）【全体運】
ツキはあなたの味方。
タイミングよく、行動を起こせて、期待以上の成果を収められるでしょう。成功体験が自信につながって、次のチャンスも引き寄せそう。何事も前向きに取り組んでいきましょう。
お正月休みは、お出掛けにツキが。初詣や初売りなど、新年のにぎわいの中に身を置いてみて。普段は人混みが苦手なおうし座さんですが、不思議な高揚感、特別感を味わえて、楽しい思い出ができそう。
休み明けは、即断即決で流れをつくって。
【仕事＆金運】
自己ベストを更新できそう。
営業成績、作業の効率化など、自分で目標を立ててやっていきましょう。本気スイッチが入って、頑張りが利きます。
金運は、お財布のひもが緩みそう。「たまには」が連日続くのは間違いです。
【恋愛＆対人運】
自然体のあなたが愛されそう。
飾らずに、ありのままの自分を出していきましょう。相手も心を開いてくれて、関係性が大きく進展していくはず。
デートは、ウインタースポーツが楽しめそう。観戦、実践、どちらも◎。
【スタートアップ＆開運】
体を動かしましょう。
運動不足を解消して、体力をつけることで、ポテンシャルが高まっていきます。ジムに通う、格闘技を習うなど、アクティブに過ごして。
海外カルチャーやグルメも楽しめそう。旅行も遠出を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)