サッカー女子「なでしこジャパン」東京五輪代表のＭＦ塩越柚歩（２８）にとって、女王を目指す２０２６年がスタートする。浦和から東京ＮＢ（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）に移籍した今季は１４試合８得点でＷＥリーグ得点ランク２位タイ。チームも３位で２連覇を射程圏にする。冬季中断を経て迎える後半戦。クラブと個人タイトル獲得へ、輝きを増すヒロインに独占インタビューした。

素顔の塩越は、いい意味でアスリートには見えない。インスタグラムのフォロワー数は７万人を超え、ユニホーム姿だけでなく私服の日常も公開している。「女子力」は高め。インタビューの言葉もまた、一般的なアスリートのようなガツガツしたものではなかった。

「昔から夢を必死に追いかけるタイプではなくて『今』を頑張っていたら代表に呼ばれて五輪に出ることができました。日々の積み重ねが結果として残ったと、そう思っているんです」

浦和の下部組織で育ち、トップチーム昇格後は仕事とサッカーを両立。１９年以降は左膝半月板のケガで苦しんだ時期があった。決して順調ではなくても１日、１日を大切にしてきたからこそ、五輪までたどり着いた。

ケガから復帰後すぐの２０年に浦和がリーグ優勝を飾り、自身もベストイレブンに選出される活躍。翌２１年に日本代表に初招集された。コロナ禍で東京五輪が１年遅れの開催になっていなければ、シンデレラのストーリーは生まれていなかった。

「最初はサブ（控え）のサブみたいな立場でした。瀬戸際みたいな人だったけど、また（代表に）呼んでもらえた、また呼ばれた、みたいな感じになりました」

五輪メンバー発表前最後の試合となった２１年６月のウクライナ戦で代表初出場初得点を含む２ゴール。滑り込みで五輪代表入りすると、１次リーグ２試合に先発した。

「初めて代表に選ばれてから練習に付いていくのが必死で、訳が分からず試合が来て『２点も決めちゃった』という感覚。あの五輪は無観客の試合でしたが、代表は特別な場所なんだということを知りました。またもう１回、ここ（代表）でやりたいなあっていう気持ちはありました」

２３年アジア競技大会では主将と背番号１０を任され、４得点を決めて日本を優勝に導いた。昨年６月に浦和から東京ＮＢへ完全移籍。新天地で迎えた２５ー２６年シーズンは前半戦全試合に先発した。

「環境が変わって試合で波が出ることが少なくなりました。疲労が感覚的に減って、目の前にボールが転がってくるようになった。今までは（ミドルなど）スーパーゴールと呼ばれる得点だったのが、ほぼほぼ１タッチで入れるようなゴールが多くなっています」

チームは首位ＩＮＡＣ神戸と勝ち点６差の３位。得点ランクではトップの吉田莉胡（ＩＮＡＣ）と２点差の２位タイにつける。

「私のサッカー人生はお母さんが支えてくれている。小さい頃からずっと送り迎えをしてくれて、試合はいつも見に来てくれているんです」

女手ひとつで育ててくれた母へ−。今を大切にしながら、感謝の思いを伝えたい。

女子サッカー界の新たなヒロインにとって、２０２６年はこれまで以上に輝きを増す年になるだろう。

◆塩越柚歩（しおこし・ゆずほ）１９９７年（平成９）１１月１日、埼玉県生まれ。川越ジュニアＳＳから高階イレブンスを経て、浦和レッズレディースのジュニアユース、ユースへ。トップチーム昇格後の１６年にＵ−２０Ｗ杯（パプアニューギニア）に出場。Ａ代表は２１年６月のウクライナ戦で日本代表デビューを果たし、東京五輪メンバー入り。２４年１０月の韓国戦にも招集された。２５年６月に東京ＮＢに完全移籍。身長１６６センチ。