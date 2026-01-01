

2005年（平成17年）12月8日に秋葉原で産声を上げたAKB48。前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、篠田麻里子、大島優子、指原莉乃ら数々のスターを生み出し、誰もが知る国民的アイドルグループとなった。

あれから20年、数々の伝説を作ったAKB48劇場は昨年末に完全リニューアルされ、それに合わせておよそ9年ぶりのオリジナル公演がスタート。そしてグループとして再び東京ドームに立つという目標が掲げられた。そんななかで現役メンバーは何を思うのか？ 今、AKB48を見る意味とは？

昨年3月よりスタートした若手インタビュー連載に続いて、在籍6年以上のメンバーに話を聞く「なんで令和にAKB48？ Season2」がスタート。

第4回は2014年4月3日に16歳でチーム8埼玉県代表メンバーとしてデビューした郄橋彩音（たかはし・あやね）。前編は子供時代やオーディションの話などを話してもらいましたが、後編は自分に影響を与えたチームＫでの兼任の話や、今のAKB48について感じることなどを聞きました。

【同期が47人いて、自信を持てるようになるまで時間がかかりました】

――前編で大学を卒業してAKB48一本に絞ったという話をしていました。大学卒業をきっかけに卒業してしまうメンバーもいるなかで、続けようと思ったのは？

郄橋 一番は活動が楽しかったからですね。チーム8のみんなも大好きだったし、大学で学んだことは何歳でも活かせるけど、AKB48は今しかできないと思いました。

――2021年12月にはチームKの兼任が発表されました。

郄橋 自分のキャラクター的にはチームBかなと。Kには合わないかなと思っていたんですけど、入ってみたら合っていました。チームKってハキハキしているんです。私もどちらかというと、白黒つけた答えの方が好きですし。

あと、（武藤）十夢さんと茂木（忍）さんという、人生の先輩でもある方々と活動することになったのですが、加入してから初めて本当に後輩になった気持ちで、すごい嬉しかったです。

――チーム4のときは同い年の先輩でしたもんね。

郄橋 チーム4はみんなで話し合って決めようみたいな感じなんですけど、チームKは十夢さんや茂木さんが「これ」と言ったら決まりなんです。それが気持ちよかったですね。

――キャプテンはチーム最年少の田口愛佳さんだったじゃないですか。

郄橋 振り付けとかは昔からいる先輩のほうが知っているから、十夢さんや茂木さんが決めるんですけど、みんなをまとめるときは愛佳ちゃんが率先して。愛佳ちゃんって若いのに、まわりがよく見えていて、私がちょっと振りを間違えると絶対教えてくれるし。

――「バラエティ担当です！」みたいな感じだけど、すごい人なんですね。

郄橋 キャプテン大好きです。愛佳がキャプテンじゃなかったらチームKは楽しくなかったと思います。雰囲気も良くて、ふざける時はめっちゃふざけて、楽屋ではみんな床に転げて笑ったりするんですけど、「やるよ」ってなったら、みんな本番モードに入る。その切り替えがすごい気持ちよかったですね。学びもたくさんありました。

――AKB48で苦労したことって？

郄橋 いっぱいありますが、一番は自信を持つことですね。埼玉で一番かわいいと思ってAKB48に入ったんですけど、チーム8という全国の代表が集まったチームで、入った瞬間に挫折したんです。みんな踊れるし、ファンサもすごいし、私って全然ダメじゃんと思いながら数年やっていました。

全然自信がなかったんですけど、長年変わらずにファンの方が「彩音ちゃん本当にかわいいよ」とか、「そこがいいよ」とか、たくさんホメ続けてくれたので、自信を取り戻しました。ありのままの自分を出せるようになるまでが辛かったですね。

――チーム8は47人いましたもんね。そこで比べられるって大変。

郄橋 平和に生きてきて、勉強でしか競ったことなかったので。

――勉強はこれをやればいいってありますもんね。

郄橋 AKB48は自分が成長するためのやり方を自分で見つけないといけないので、最初はそれがわからなくて大変でした。





――一方で、楽しいこともたくさんあると思いますがいかがでしょうか？

郄橋 チーム8の時期と兼任してからの時期で違いすぎて......。

――ではそれぞれ聞きましょう。

郄橋 チーム8で一番楽しかったのは、全国ツアーを回っているときです。どの県に行くにしても、みんなで集合して練習。また移動して、ご飯を食べて本番。ホテルで誰かの部屋に集まって、いっぱい話すみたいな。あの時期が一番楽しかったですね。

もちろん地元のさいたまスーパーアリーナでのコンサートが一番楽しい思い出ではあるんですけど、それに負けないぐらい、どこの地方に行ってもチーム8のみんなと一緒だったから楽しかったです。

――青春って感じがしますね。じゃあAKB48のほかのチームと兼任してからは？

郄橋 チームKのラストコンサートがめっちゃ楽しかったです。チームKはパフォーマンスのチームって言われているから、13曲ノンストップでダンス曲をやったんです。

その練習で茂木さんが「彩音ちゃん良かったよ」とか、「もっとこうしたらいいと思う」みたいなこと言って励ましてくれたり。みんな気合いが入っているから、その姿を見て自分も士気が高まる雰囲気がすごい良かったです。

あと、私とずんちゃん（山根涼羽）で「チームKの"かわいい"って私たちしかいないよね」、「かわいいのKだね」って、かわいいユニットをやったり。そういう冗談っぽいノリもみんなで笑って。楽しかったなと思います。終わったあとに茂木さんが泣いていたのも印象的でした。

【今のAKB48も真面目に努力しているコが報われる】

――今のAKB48って見ていてどうですか？

郄橋 昔もそうですけど、やっぱり真面目に努力しているコが報われていると思います。今、選抜にいるコは目に見えて努力の量が違うのかなと思いますし、総監督のなる（倉野尾成美）も本当に努力の人というか、コツコツ積み重ねてきたタイプなので。それが全体的にもあるなと感じています。当にまっすぐなコがたくさんいるなと。

――郄橋さんが今のAKB48にできることって？

郄橋 私は個人のお仕事として舞台にも出演する機会があるのですが、AKB48を見たことがない方が「AKB48は彩音ちゃんしか知らないから」と握手会やライブに来てくれるんです。そういう方をもっとたくさん増やして、グループ全体を好きになってくれたら一番いいなと思います。

――夢や目標を教えて下さい。

郄橋 もともと声優になることも夢で、AKB48か声優かで迷っていたんです。深夜アニメもよく見ていて。好きな声優さんは釘宮理恵さん、小倉唯さん、沢城みゆきさん。花澤香菜さん、田村ゆかりさんとか。

――声優の仕事は経験あるんですか？



郄橋 舞台で演じたキャラクターがゲームにも登場するときに、そのまま声を担当させてもらいました。今はまだそれだけですけど、声優の方のレッスンを見学させてもらったり。

「声かわいいね」と言われることも多いので、それを活かしたいですし、まだ諦めきれない夢なので頑張りたいです。





――先輩で声優をやっている人もいますもんね。そしてAKB48は東京ドームを目標に掲げていますが、以前に立ったこともある郄橋さんから見て、今のグループに必要なことって？ 当時はどうでした？

郄橋 超ギラギラしていましたよね。火山みたいな、戦場みたいなところ。楽屋もレッスン場も気を緩められない状態でした。なので、入ったばかりの頃はそこで震えていました（笑）。

――キラキラじゃなくてギラギラだったんですね。

郄橋 先輩で（大島）優子さんもいらっしゃいましたし、麻友さんもそうだし。チーム8もギラギラしていました。"先頭に立つメンバー"は勢いというか、目から違うんですよ。獲物を狩りに行く獣みたいな目をしていて。私はそれを見て震えながら、一生懸命踊っていました。

――今はもう震えることない？

郄橋 さすがにないですね。歴が長いっていうのもありますし、どうやったらもっとみんながスムーズに動けるかもわかりますし。何か違うなと思うところとかあったら、（岩立）沙穂さん、おん（向井地美音）さんみたいに、私にも意見を出していく責任があるなって思うので。

――先輩側ですもんね。でもやっぱりギラギラさは大事なんですかね？

郄橋 大事だと思います。スタッフさんもギラギラしていましたね。正直怖かったです（笑）。

――ギラギラ時代を知る郄橋さんから見て、今、ギラギラしているメンバーは？

郄橋 佐藤綺星（あいり）ちゃんですかね。

――キラキラに見えるけど。

郄橋 キラキラに映ることができるようにギラギラしています。

――いい話ですね。

郄橋 あいちゃんは人一倍気が強いと思っていて。レッスン中も目線が本気というか。みんな本気ですけど、人一倍感じますね。気合いだけは負けないぞみたいな。もちろん技術もちゃんとあるんですけど。

――郄橋さんにとってAKB48とは何でしょうか？

郄橋 常に学べるところですね。AKB48って、ただ楽しく歌って踊って喋っているだけではなくて、メンバーひとりひとりの人間性や性格を丸々出してステージに立っていると思うので。

そのコにとっての正義とかプライド、強い気持ちがあって、それを見ていると「私はここが足りないな」とか反省したり励まされることもあって、ずっと人間的に成長できていると思います。

――加入して10年以上経ちますが、いまだにそう思うんですね。

郄橋 例えば、研究生のまっすぐな礼儀正しさとか。「おはようございます！」という元気な挨拶とかを見て、「めっちゃ好き！」ってなるんです。私もやっぱり人に好かれたいので、そういうところも見習おうと思います。先輩になってやらなくなっちゃったことも結構あるなって、最近すごい気付かされました。

――毎年後輩が入ってきていますからね。

郄橋 あとは、さっきの話にあった「負けたくないという気持ち」や「ギラギラした気持ち」とか、これまではあまり積極的に出すことがなかったんですけど、最近になってその気持ちがすごい大切だとわかったというか。

今は「RESET」公演や「ここからだ」公演で、たまにセンターポジションに立たせてもらっているんですけど、やっぱり若手をセンターにしてあげた方がいいのかなと思うんですよ。私が運営的な立場だったら、後輩にもっと見せ場を作ってあげたいって気持ちはありますし。

でも、「センターは彩音ちゃんが一番いいよね」と評価してもらえるように頑張りたいって、最近はすごい思うようになりました。

――当時の先輩みたいに郄橋さんもギラギラしてきたってことですね。

郄橋 結構遅めですけど（笑）。今まで物事をどこか俯瞰して見ちゃってたのですが、やっと実感できてるというか。昔はみんなのギラギラに合わせていたけど、今は「自分がギラギラしないと」って思っているのかな。

【連載「なんで令和にAKB48？」は木曜日更新。次回は1月15日、坂川陽香が登場！】

