娘が美容系の専門学校への進学を希望しているのですが、シングルマザーのため経済的余裕がありません…国の支援は受けられますか？

ひとり親世帯にとって専門学校進学は現実的な悩みだが

専門学校は、実践的なスキルを身につけ、就職に直結しやすい進路である一方、国公立大学に比べて学費が高くなるケースも少なくありません。ひとり親で家計に余裕がなく、「子どもの夢は応援したいけれど、学費が心配」という声は多く聞かれます。

回答としては、専門学校進学であっても、ひとり親世帯が利用できる国の支援制度は複数存在するということをお伝えしたいと思います。進学をあきらめる前に、利用できる制度を正しく知ることが重要です。



最も重要な支援は「高等教育の修学支援新制度」

まず確認したいのが、国が実施している「高等教育の修学支援新制度」です。この制度は、一定の収入要件を満たす世帯を対象に、

・授業料・入学金の減免

・給付奨学金（返済不要）

を一括して支援する仕組みになっています。

対象には、一定の要件を満たすことを国等が確認した大学・短期大学だけでなく、専門学校も含まれます。ひとり親世帯は収入基準を満たしやすく、年収によっては、最大支援区分に該当する可能性があります。これにより、専門学校の学費負担が大きく軽減されるケースもあります。



ひとり親世帯が使いやすい奨学金制度

次に重要なのが、日本学生支援機構（JASSO）の奨学金です。JASSOには、

・給付奨学金（返済不要）

・貸与奨学金（第一種：無利子／第二種：有利子）

があります。

給付奨学金は「高等教育の修学支援新制度」のひとつで、ひとり親世帯の場合、給付奨学金の対象になる可能性があります。給付奨学金ではなく、貸与奨学金を利用することになった場合でも、第一種（無利子）を優先することで、卒業後の返済負担を抑えることが可能です。「奨学金＝借金」と悲観的にならず、返済不要の制度から確認してみましょう。

なお、給付奨学金（または授業料等減免）と第一種奨学金を併せて利用する場合、給付奨学金の支援区分等に応じて、第一種奨学金の貸与月額が減額される場合があるのでよく確認しましょう。



生活面を支える支援

進学にあたってはついつい学費の調達だけに目が行きがちですが、生活費の支援も注目してください。ひとり親世帯は、

・児童扶養手当

・住民税の軽減・非課税措置

・医療費助成制度

などを受けられる場合があります。

そのほか、自治体独自の給付金や、専門学校独自の学費減免制度・特待生制度が用意されていることがあります。学校ごとに支援内容が異なるため、入学前に公式サイトで確認したうえ、受験予定入試窓口で相談するようにしましょう。



まとめ こまめな情報収集によって「支援制度の組み合わせを探る」

専門学校は確かに費用がかかりますが、国の支援・奨学金・自治体支援を組み合わせることで、進学が可能になるケースは少なくありません。大切なのは、「うちは無理」と最初からあきらめてしまわないことです。修学支援新制度の対象校かどうかを「支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校一覧」で確認すること、給付奨学金の可能性を日本学生支援機構の公式サイトやシミュレーションページから検討することからはじめて、こまめな情報収集を行いましょう。さらに、家計全体の支援が可能な制度があるかを地元自治体の公式サイトや窓口で確認することが大切です。このような取り組みが安心した進学、将来への夢の実現を後押しする力強い支援につながります。



出典

文部科学省 学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度

日本学生支援機構 給付・貸与シミュレーションかんたんガイド（生徒・学生の方向け）

執筆者 : 柴沼直美

ＣＦＰ(R)認定者