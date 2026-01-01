元AKB48岡田奈々、エイベックス退所を報告「活動の方向性が急に変わるわけではありません」今後にも言及
【モデルプレス＝2026/01/01】元AKB48の岡田奈々が2026年1月1日、自身のInstagramを更新。所属事務所エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所したことを報告した。
【写真】退所発表の28歳元AKBセンター、ラストステージで涙流す姿
岡田は「2025年12月31日をもちまして、エイベックス・アスナロ・カンパニー株式会社を退所いたしました」と報告。「AKB48に在籍している時からソロ活動へ踏み出すきっかけを作ってくださり、活動の場や挑戦の機会をくださった会社の皆様そして携わってくださったスタッフ・関係者の皆様には心より感謝を申し上げます」と感謝をつづった。
また、「今回の決断は、何かを大きく変えるというよりも、これからも自分のペースを大切にしながら活動を続け、より一層成長していきたいという思いからです」と理由を説明し「退所はひとつの節目ではありますが、活動の方向性が急に変わるわけではありませんので、安心していただけると嬉しいです」と記している。
岡田は1997年11月7日生まれ。神奈川県出身。2012年に行われたAKB48第14期生オーディションで合格し、AKB48のメンバーとして活動開始。2017年には姉妹グループのSTU48のメンバーを兼任する事を発表。2021年7月より、エイベックス・アスナロ・カンパニー株式会社に移籍し、ミュージカルや朗読劇など多岐にわたった活躍を見せた。2023年4月2日にAKB48を卒業。2023年11月7日にはアルバム「Asymmetry」をもってソロデビューしている。（modelpress編集部）
◆岡田奈々、退所を報告
◆エイベックス退所を発表・岡田奈々とは
