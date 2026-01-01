NiziU、メンバー9人の個人インスタ開設！気になるアカウント名は？　2026年の活動示唆するムービー公開も

9人組ガールズグループNiziUが1月1日、メンバー9人の個別インスタグラムアカウントを開設したことを発表した。

2025年は史上最多の公演数となるツアーを行い、キャリア初のホールツアーにも挑戦し、ステージパフォーマンスの存在感をあらためて示したNiziU。約2年4カ月ぶりの3rdアルバム『New Emotion』のリリースも話題となり、12月にはデビュー5周年を迎えるなど、今もなおミュージックシーンで鮮烈な印象を与え続けている。

そんなNiziUのメンバー9人の個別インスタグラムアカウントが本日より開設。アカウント名はMAKOが「@mako_koma_y」、RIOが「@rio.1ogram」、MAYAが「@__maayaa_my」、RIKUが「@ri__kuu1026」、AYAKAが「@ayaaaka.__」、MAYUKAが「@my13kaa」、RIMAが「@rri._.ma」、MIIHIが「@__miihi.33」、NINAが「@ninamnkh__」となっている。

近年はソロやユニットでの活動も注目を集めているだけに、各メンバーから発信される新たな投稿にも関心が集まりそうだ。

（写真＝JYPエンターテインメント、Sony Music Labels）NiziU

併せて、NiziUの公式YouTubeチャンネルでは2026年の活動を示唆するマニフェストムービー「We need U 2026」が公開された。

映像はアーティスティックな世界観の中で展開され、随所にNiziUが2026年に繰り広げるであろう活動のヒントが散りばめられた、興味深い内容となっている。NiziUメンバーのビジュアルの美しさはもちろんのこと、独特の緊張感さえも内包する、まるで一本の海外映画のような映像美はファン必見だ。