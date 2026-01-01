２年目のケイが球団助っ人投手の記録を次々と塗り替えた。（記録は全て規定以上のみ）

〈１〉防御率 １５５回を投げて自責点３０の防御率１．７４はリーグ２位。球団外国人では昨年まで２４年ジャクソンの２．９０が最高だったが、大きく更新（今年のジャクソンも２．３３で更新）。日本人も含めて球団最高だった６０年秋山登の１．７５を更新した。

〈２〉投球回 １５５回は０３年ドミンゴの１５３回２／３を更新。１５０回以上は他に０４年マレンの１５１回、今年のジャクソンの１５０回ꕟがある。

〈３〉奪三振 １３０奪三振は２３年バウアーに並んで最多。

セ・リーグで無走者の被打率．１９９、２ストライク後の被打率．１５５はともにトップ。また、奪三振率（奪三振数×９／投球回数）の７．５５、被安打率（被安打数×９／投球回数）の６．４５もＮＯ１と、出色の出来だった。

▼…通算７１勝。２２年から４年連続７０勝以上となり、７０勝以上の連続年数は９７〜９９年の３年連続を抜いて球団最長。

▼…先制した試合は７１試合で５１勝１６敗４分け。２４年の５１勝に続いて２年連続の５０勝以上。２年連続は９８年（５３勝）、９９年（５０勝）に並んで最長。

▼…ヤクルト戦は８９３打数２７７安打のチーム打率．３１０。球団では８８年ヤクルト戦の．３１３に次いで対セで２番目の高打率だ。

▼…５点以上ビハインド時は１６２打数５５安打の打率．３４０で、０５年の．３２０を更新し、球団史上最高。

▼…１００試合以上出場は佐野（１３８）、蝦名（１１５）、桑原（１０６）、山本（１０４）の４人。球団では５１年の大沢伸夫（１０８）、宮崎剛（１０５）、杉浦清（１０３）、安居玉一（１００）の４人と並んで最少人数。

▼…山本が同僚の蝦名と並び７犠飛で、昨年に続き２年連続リーグトップ。球団でリーグ最多犠飛（記録が集計された５４年以降）をマークした選手のうち、出場試合数１０４は昨年の自身の１０８を更新して最も少ない。

▼…チームトップの四球は佐野の３４。チーム最多の四球が３４は、５５年手塚明治の３０、５４年青田昇の３３に次ぎ、３番目の少なさ。

▼…最多勝の東はリーグワーストの被本塁打１５。最多勝投手がワーストの被本塁打はセでは５０年真田重男（松竹）、７２年堀内恒夫（巨）、８４年遠藤一彦（大洋）、８９年西本聖（巨）、０１年藤井秀悟（ヤ）、１８年大瀬良大地（広）に次ぎ、７人目。

▼…ケイが１５５回、ジャクソンが１５０回２／３、バウアーが１３３回２／３とプロ野球初の助っ人外国人３人が投球回１００回超え。球団では０２、０３、０４、０９、２４年の２人を抜き、最多。

▼…ウィックが６月２２日ロッテ戦の８回に３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」達成。外国人投手では１１年ウルフ（日）、１８、２３年のモイネロ（ソ）に次ぎ、３人目４度目となった。セの外国人投手では初。

▼…マルセリーノが６月２０日ロッテ戦で９回に登板し、代打ソトに頭部死球を与え、危険球退場。プロ初登板での危険球退場は２１年６月２６日の高田孝一（楽）以来５人目だが、外国人投手では初。（恩田 諭）