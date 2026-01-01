元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音（みさき・りおん、３６）が１日、自身のＳＮＳで第１子を出産したことを公表した。

インスタグラムを更新し、新生児の小さな足の写真を添え「新年明けましておめでとうございます。いつも応援して下さる皆様へ この度、私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」（原文ママ）と伝えた。

また夫で俳優・廣瀬友祐と連名で記した文書画像もアップ「新しい命を目の前に、心動かされる日々を過ごしております。初めてでまだ慣れない事ばかりですが、これからも家族共々、あたたかく見守って頂ければ幸いです」と記した。

実咲は２００９年、宝塚歌劇団に９５期生として入団。同年の「Ａｍｏｕｒ それは…」で初舞台後、花組に配属。１０年「麗しのサブリナ」新人公演でヒロインに抜擢。新人公演やバウホール公演で数多くヒロインを演じる。１２年に宙組トップ娘役就任。１５年「ＴＯＰ ＨＡＴ」「王家に捧ぐ歌」アイーダ役、１６年「エリザベート」エリザベート役、宝塚バウホール公演「双頭の鷲」王妃役など。１７年４月３０日「王妃の館/ＶＩＶＡ！ＦＥＳＴＡ！」の東京千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団した。

プライベートでは２３年８月に廣瀬との結婚を報告し、昨年１０月に第１子妊娠を公表していた。