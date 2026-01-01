俳優の長澤まさみさんが結婚したことを、所属事務所「東宝芸能」の公式サイトで公表しました。

【写真を見る】【 長澤まさみ 】 結婚を発表 お相手は映画監督・福永壮志さん 「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に」





長澤まさみさんは「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことを ご報告させていただきます。」と、投稿。



続けて「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。」と、記しました。



そして「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです。」と、その思いを綴っています。





【 長澤まさみさん プロフィール 】

生年月日：1987年6月3日

出身地：静岡県

身長：169cm

血液型：A型

学歴：私立堀越高等学校 卒業＜2006年＞

趣味：料理、鑑賞全般





2000年：第5回「東宝シンデレラ」オーディション グランプリ受賞。

2003年：『ロボコン』で初主演、同作で第27回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。

2004年：『世界の中心で、愛をさけぶ』で第28回日本アカデミー賞 最優秀助演女優賞・話題賞など数々の賞を受賞。

2005年：『タッチ』、ドラマ「優しい時間」(CX)「ドラゴン桜」(TBS)、

2006年：大河ドラマ「功名が辻」(NHK)「セーラー服と機関銃」(TBS)、『ラフ ROUGH』、『涙そうそう』に出演。『涙そうそう』第30回日本アカデミー賞 優秀主演女優賞を受賞。

2011年：『モテキ』で第35回日本アカデミー賞・優秀主演女優賞 等数々の賞を受賞。

2015年：『海街diary』で第39回日本アカデミー賞・優秀助演女優賞 等数々の賞を受賞。

2020年：『コンフィデンスマンJPプリンセス編』『MOTHER マザー』で第63回ブルーリボン賞・主演女優賞を受賞。









【 福永壮志さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



初長編映画『リベリアの白い血』（15）が、ベルリン国際映画祭パノラマ部門に正式出品され、ロサンゼルス映画祭で最高賞にあたるBest U.S. Fiction賞受賞、インディペンデント・スピリットアワードのジョン・カサヴェテス賞にノミネートする。

長編映画二作目の『アイヌモシㇼ』は、トライベッカ映画祭の国際ナラティブ・コンペティション部門で審査員特別賞、グアナファト国際映画祭で最優秀作品賞を受賞。長編三作目の『山女』(22）は東京国際映画祭のメインコンペティション部門や、カルロヴィ・ヴァリ国際映画際等に出品され、TAMA映画賞の最優秀新進監督賞と、最優秀新進女優賞受賞。自身初のドキュメンタリー映画『アイヌプリ』（24）は釜山国際映画祭のワイド・アングル部門ドキュメンタリー・コンペティションで上映される。







ドラマ・シリーズでは、『SHOGUN 将軍』の7話、『Tokyo Vice』S2の5話・6話、『12 12 12』（2026年公開予定）の5話・6話の監督を務める。『SHOGUN 将軍』は、第76回エミー賞で史上最多18部門、第82回ゴールデン・グローブ賞で4部門を受賞、アメリカの映画・TV業界におけるアジア人の功績を讃えるGOLD LISTでは最優秀賞監督賞を受賞した。アメリカのThe Gersh AgencyとEntertainment 360に監督として所属。







【担当：芸能情報ステーション】