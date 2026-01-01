¹ÈÇò¤ËÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ªÅÐ¾ì¢ª°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤¡õº®Íð¡Ö¼ç±é¤Î¤ªÆó¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ª¥«¥ó¤â´ª°ã¤¤¡×
¡¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ËÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤¬½é½Ð¾ì¤·¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ª¥«¥ó¤â´ª°ã¤¤¡×É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤¬
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î²ÎÀ¼¤Ï¼ç±é¤ÎÇÐÍ¥¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¹âÀÐ¤µ¤ó¤È¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¤Î¶Ê¤Ï¼ç±é¤Î¤ªÆó¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ª¥«¥ó¤â´ª°ã¤¤¡×¡Ö¼ç±é¤Î2¿Í¤Î²Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¿¡×¡ÖÃËÀ¤ÎÀ¼¤¬¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¹âÀÐ¤µ¤ó¤È¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ï1998Ç¯¡¢º´ÌîÍ·Êæ¤µ¤ó¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¤µ¤ó¤¬·ëÀ®¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¡¢ÊÌ¤ì¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¤Û¤«¡¢CM¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤âÂ¿¿ô¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤È¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿°Û¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡£Ç¯»Ï¤ÎÊüÁ÷¤Ï1·î5Æü¤«¤é¡£