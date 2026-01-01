【高額シールが安ショボ交換！】娘の友だち関係をチェック！？来た相手は…＜第12話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第12話 シオンちゃん
【編集部コメント】
娘の価値観は理解しなおせましたが、シオンちゃんへの悪印象は変わっていないユイさん。いざ対面……！ しかしどんなイジワル少女かと思っていたユイさんは拍子抜け。シオンちゃんは、意外にも礼儀正しくいい子そうなのです。頭の中で描いていた姿とのギャップに、ユイさんは少々戸惑っています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第12話 シオンちゃん
【編集部コメント】
娘の価値観は理解しなおせましたが、シオンちゃんへの悪印象は変わっていないユイさん。いざ対面……！ しかしどんなイジワル少女かと思っていたユイさんは拍子抜け。シオンちゃんは、意外にも礼儀正しくいい子そうなのです。頭の中で描いていた姿とのギャップに、ユイさんは少々戸惑っています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら