爽快な走りが最高に気持ちいい！ スバル初のストロングハイブリッド「フォレスター」に感動
2025年の日本・カー・オブ・ザ・イヤーで大賞を受賞したのがスバルのフォレスターだ。スバルならではの水平対向エンジンとAWDを組み合わせたSUVとして人気だが、新型では待望のストロングハイブリッドを採用。存在感のあるデザインや余裕のパッケージングなど、その魅力と実力に迫ってみた！
【写真】高級感あふれるハイセンスなインテリア！乗れば乗るほど満足度が上がる
■存在感あふれるデザインは迫力すら漂うフォレスターと言えば、ミディアムクラスのSUVとして人気だ。新型も同様で、全長と全幅が15mm大きくなったものの、ボディのスリーサイズは大きくは変わらない。それでも大きく思えるのはデザインの妙だろう。メリハリが効いたフロントマスクとそこからのラインはかなり作り込まれた感じで、存在感は十分。発売と同時に人気が殺到したのも頷けるし、日本カー・オブ・ザ・イヤーの大賞というのも納得だ。デザインの進化のほかにもいろいろとトピックスは多く、なかでも話題なのがストロングハイブリッドの採用だろう。ちなみにストロングとはトヨタのプリウスのようなフルハイブリッドのことで、実際に今回は提携するトヨタのシステムを採用している。
■高級感すら漂ってくる質のいいインテリア
インテリアでは最近のスバル車同様、縦置きした11.6インチの大型モニターがまず目を引く。そこから左右に水平に伸びるデザインが新型フォレスターの特徴で、クリーンで伸びやかな印象を受ける。さらに高級感をプラスしているのも特徴で、最上級のプレミアムではプラチナカラーのトリムと木目調パネルを組み合わせたものに加えて、ブラックと金属調の組み合わせも用意。また、本革シートもオプションで用意されている。いずれもしっとりと落ち着いた感じで、高級感すら漂ってくるほど。長い時間乗るほどに満足度は高くなっていく。
■爽快な走り、スバルのハイブリッドはひと味違った！
ハイブリッドのシステム自体はトヨタのものを採用しているが、搭載方法はスバル独自の水平対向エンジンと組み合わせるため、まったく異なる。そもそも組み合わせているエンジンは2.5リッターで、かなり大きい。もちろんAWDだ。それゆえ、ハイブリッドというとエコ重視なイメージだが、フォレスターではスポーティさをうまくプラスしている。ゆったりと走れば燃費はよくなるし、新型となってとても静かなので運転するのも楽だ。乗り心地も足まわりをかなり煮詰めたというだけに、しっとりとしていて高級車レベルと言っても過言ではない。そして走りを楽しもうとして、ひとたびアクセルを踏み込むと、予想以上の加速を見せてくれて気持ちがいい。この走りの2面性がフォレスターならではの魅力と言っていいだろう。SUV流行りだが、大人がじっくりと向き合えるモデルは意外と少ない。走りにこだわるとなるとなおさら。そのなかでフォレスターは扱いやすいサイズで、走りも満足なミディアムSUVとして注目だ。もちろん安全性も高く、定評のあるステレオカメラを使ったアイサイトも、最新のアイサイトXを搭載。いつの時代もスバル車はやっぱりスバル車だということを改めて思った、貴重な試乗だった。SUBARU FORESTER Premium S:HEV EX◆全長_全幅_全高：4655×1830×1730mm ◆車両重量：1750kg ◆エンジン形式：水平対向4気筒DOHC＋モーター ◆総排気量：2498cc ◆エンジン最高出力：118kW（160ps）/5600rpm ◆エンジン最大トルク：209N・m（21.3kg-m）/4000-4400rpm ◆モーター最高出力：88kW（119.6ps） ◆モーター最大トルク：270N・m（27.5kg-m） ◆ミッション：CVT ◆WLTCモード燃費：18.4km/? ◆定員：5人 ◆価格：459.8万円◇ ◇ ◇松任谷さんの評価は？→関連記事で【「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の大賞はゴルファーズカーにもいいスバル フォレスター！ 選考委員の松任谷氏はどのクルマに入れた!?】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の大賞はスバル フォレスター！ 選考委員の松任谷氏はどのクルマに入れた!?
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
走りも見た目もまさに“S級”！ アウディのSUVはやっぱり刺激的だった
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【写真】高級感あふれるハイセンスなインテリア！乗れば乗るほど満足度が上がる
■存在感あふれるデザインは迫力すら漂うフォレスターと言えば、ミディアムクラスのSUVとして人気だ。新型も同様で、全長と全幅が15mm大きくなったものの、ボディのスリーサイズは大きくは変わらない。それでも大きく思えるのはデザインの妙だろう。メリハリが効いたフロントマスクとそこからのラインはかなり作り込まれた感じで、存在感は十分。発売と同時に人気が殺到したのも頷けるし、日本カー・オブ・ザ・イヤーの大賞というのも納得だ。デザインの進化のほかにもいろいろとトピックスは多く、なかでも話題なのがストロングハイブリッドの採用だろう。ちなみにストロングとはトヨタのプリウスのようなフルハイブリッドのことで、実際に今回は提携するトヨタのシステムを採用している。
■高級感すら漂ってくる質のいいインテリア
インテリアでは最近のスバル車同様、縦置きした11.6インチの大型モニターがまず目を引く。そこから左右に水平に伸びるデザインが新型フォレスターの特徴で、クリーンで伸びやかな印象を受ける。さらに高級感をプラスしているのも特徴で、最上級のプレミアムではプラチナカラーのトリムと木目調パネルを組み合わせたものに加えて、ブラックと金属調の組み合わせも用意。また、本革シートもオプションで用意されている。いずれもしっとりと落ち着いた感じで、高級感すら漂ってくるほど。長い時間乗るほどに満足度は高くなっていく。
■爽快な走り、スバルのハイブリッドはひと味違った！
ハイブリッドのシステム自体はトヨタのものを採用しているが、搭載方法はスバル独自の水平対向エンジンと組み合わせるため、まったく異なる。そもそも組み合わせているエンジンは2.5リッターで、かなり大きい。もちろんAWDだ。それゆえ、ハイブリッドというとエコ重視なイメージだが、フォレスターではスポーティさをうまくプラスしている。ゆったりと走れば燃費はよくなるし、新型となってとても静かなので運転するのも楽だ。乗り心地も足まわりをかなり煮詰めたというだけに、しっとりとしていて高級車レベルと言っても過言ではない。そして走りを楽しもうとして、ひとたびアクセルを踏み込むと、予想以上の加速を見せてくれて気持ちがいい。この走りの2面性がフォレスターならではの魅力と言っていいだろう。SUV流行りだが、大人がじっくりと向き合えるモデルは意外と少ない。走りにこだわるとなるとなおさら。そのなかでフォレスターは扱いやすいサイズで、走りも満足なミディアムSUVとして注目だ。もちろん安全性も高く、定評のあるステレオカメラを使ったアイサイトも、最新のアイサイトXを搭載。いつの時代もスバル車はやっぱりスバル車だということを改めて思った、貴重な試乗だった。SUBARU FORESTER Premium S:HEV EX◆全長_全幅_全高：4655×1830×1730mm ◆車両重量：1750kg ◆エンジン形式：水平対向4気筒DOHC＋モーター ◆総排気量：2498cc ◆エンジン最高出力：118kW（160ps）/5600rpm ◆エンジン最大トルク：209N・m（21.3kg-m）/4000-4400rpm ◆モーター最高出力：88kW（119.6ps） ◆モーター最大トルク：270N・m（27.5kg-m） ◆ミッション：CVT ◆WLTCモード燃費：18.4km/? ◆定員：5人 ◆価格：459.8万円◇ ◇ ◇松任谷さんの評価は？→関連記事で【「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の大賞はゴルファーズカーにもいいスバル フォレスター！ 選考委員の松任谷氏はどのクルマに入れた!?】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の大賞はスバル フォレスター！ 選考委員の松任谷氏はどのクルマに入れた!?
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
走りも見た目もまさに“S級”！ アウディのSUVはやっぱり刺激的だった
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】