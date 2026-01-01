NiziU、2026年のマニフェストムービー公開 個人インスタ開設も発表
【モデルプレス＝2026/01/01】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が1月1日、2026年の活動を示唆するムービー「We need U 2026」を公式YouTubeにて公開。あわせて、メンバー個別のInstagramアカウントの開設も発表した。
【写真】NiziUメンバー「天才」可愛すぎるヘアチェンジ
2025年は史上最多公演数かつキャリア史上初のホールツアーを開催し、その圧倒的なパフォーマンス力を再度証明したNiziU。さらには2年4ヶ月振りの3rd Album「New Emotion」のヒットも記憶に新しく、12月にはデビュー5周年を迎え、今もなおミュージックシーンを席捲し鮮烈な印象を与え続けている。
公開された映像は、アーティスティックな世界観の中、各所に彼女たちが今年2026年に繰り広げるであろう活動のヒントが散りばめられた興味深い内容に。NiziUのビジュアルの美しさはもちろん独特の緊張感さえも内包する、まるで海外映画の様な“一つの作品”と言っても過言ではない映像となっている。
さらに、新年早々の新たなニュースとして、メンバー個別のInstagramアカウントも開設。MAKO（マコ）、RIO（リオ）、MAYA（マヤ）、RIKU（リク）、AYAKA（アヤカ）、MAYUKA（マユカ）、RIMA（リマ）、MIIHI（ミイヒ）、NINA（ニナ）9人の公式Instagramが、1月1日より始動した。昨今、メンバーソロやユニットでの活動においても鮮明な記憶を残し続け、個性が際立つ彼女たちのポストにも注目が集まる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NiziU、マニフェストムービー「We need U 2026」公開
◆NiziU、メンバー個人のインスタアカウント開設
