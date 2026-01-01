元旦放送「timeleszファミリア」後藤真希・伊原六花らとカラオケ対決で苦戦 サプライズも
【モデルプレス＝2026/01/01】1月1日23時10分より放送のtimelesz（タイムレス）のレギュラー冠番組「timeleszファミリア SP」（日本テレビ系）では、表現力が試される企画「ワンワードカラオケ」を届ける。
【写真】40歳元モー娘。「無敵のビジュアル」抜群プロポーション際立つ衣装姿
元旦の夜、実家でくつろぐ家族や地元の友人たち、そして1人の時間を楽しむ全ての人へ贈る、最高にエキサイティングでノスタルジックな宴が「タイムレスナック」で開演。誰もが口ずさめる平成のメガヒット曲をテーマにした、興奮の1時間「僕たちが好きだった平成ソング歌合戦！」を放送する。
今回のスペシャルゲストには、羽鳥慎一、後藤真希、伊原六花、狩野英孝という、ジャンルを超えた豪華な顔ぶれが集結。出演者が紅組と白組に分かれ、平成を彩った名曲の数々を題材にしたオリジナルゲームで激突。そのゲームとは、レギュラー放送でもおなじみ、芸能人の表現力が試される「ワンワードカラオケ」。ヘッドホンから流れる名曲の歌詞のうち、指定された「愛してる」や「君」といった一言（ワンワード）だけを歌い、チームメイトに曲名を当てさせるというルールである。
平成カラオケランキングベスト50からの出題で、懐かしの曲が多く登場するが、予想外の苦戦。平成のトップアイドルとして一世を風靡した後藤が魅せる圧倒的な歌唱力や、日本テレビの音楽番組での司会を毎年務めて耳が肥えているはずの羽鳥の考察、さらには「バブリーダンス」で有名になった登美丘高校ダンス部出身の伊原による渾身の表現力も。
勝ったチームには豪華ご褒美、一方、上手く曲を表現できなかった人には容赦ない罰ゲームが待ち受けている。さらに、元日の夜を一層華やかに彩るサプライズも用意されている。（modelpress編集部）
◆timelesz「ワンワードカラオケ」対決
◆「timeleszファミリア」サプライズも
