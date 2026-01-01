乃木坂46梅澤美波「挑戦的だった」カラフル水着姿でクルージング 2nd写真集先行カット解禁【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/01/01】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先⾏カット第8弾が解禁された。
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
今回解禁されたのは、チンクエテッレの街並みを眺めながらクルージングを楽しむ、セレブリティな姿。きらめく水面にカラフルな景色、そして太陽の光に照らされた梅澤…とゴージャスな1枚で、本人曰く「挑戦的だった」というカラフルな水着もポイントとなっている。
同カットについて梅澤は、「とても優雅に見えるカットですが、行き道はスピードも風もかなり強く、立てないくらいの揺れに思わず爆笑してしまいました（笑）。そんなことも感じさせてない街の静けさ、海の美しさで、リッチなカットに仕上がったと思います」とコメントを寄せている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
