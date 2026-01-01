Mrs. GREEN APPLE、“フェーズ3”開幕後初のデジタルシングル「lulu.」リリース決定 元日15時生配信で続報も
【モデルプレス＝2026/01/01】Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）が、フェーズ3開幕後初となるデジタルシングル「lulu.」（ルル）を1月12日にリリースすることが決定した。
【写真】ミセス「紅白」→「CDTV」移動時の姿
2025年末の「第67回 輝く！日本レコード大賞」では「ダーリン」で史上初の “バンドでのレコード大賞三連覇”を達成し「第75回NHK紅白歌合戦」で大トリを飾ったミセスが、フェーズ3の幕開けとなる2026年1月1日に、早くもフェーズ3開幕後の第1弾の楽曲となる「lulu.」をリリースすることが発表された。
「lulu.」といえば、昨年10月から12月にかけて開催した55万人を動員した自身最大の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の会場で、“ 愛しのluluへ”の書き出しではじまる手紙形式のフライヤーが配布され、ファンの間ではさまざまな考察や憶測がSNS上で飛び交い、今朝の読売新聞には、“変わることない、変わりゆく時代の中で。もっとあなたへ。”という言葉と“lulu. 2026.1.12”という情報のみが掲載されていたが、それらはフェーズ3開幕後最初の楽曲リリースへの布石であったと思われる。
元日の15時からは、こちらもミセスのスペシャルプログラムとして最初の生配信となる「Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信」もYouTubeで配信されるが、「lulu.」の続報が待たれるところだ。（modelpress編集部）
Digital Single：lulu.（読み：ルル）
2026年1月12日（月）リリース
【Not Sponsored 記事】
◆ミセス、“フェーズ3”開幕後初のデジタルシングル決定
◆楽曲情報
