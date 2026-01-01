＝LOVEメンバー、プロデューサー・指原莉乃からのお年玉報告「ポチ袋のセンスがさすが」「気遣いすごい」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/01/01】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2026年1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。指原からお年玉を受け取ったことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】「レコ大」出演グループ、指原からの「センスがさすが」ポチ袋公開
同日放送の『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS／よる11時45分〜）に出演した＝LOVE。大谷は同番組のオフショットとともに「あけましておめでとうございます 指原さんからお年玉いただきました」と指原からお年玉を受け取ったことを報告した。人気キャラクター「たまごっち」のデザインが施されたポチ袋を手に持ち撮影した写真やグループの集合ショットが公開されている。
この投稿を受け、ファンからは「気遣いすごい」「みんなで輪になって撮ってるの可愛い」「ポチ袋のセンスがさすが」「最高のプロデューサー」「あけましておめでとう！」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
