（上段から）指原莉乃、＝LOVE／瀧脇笙古、諸橋沙夏、大場花菜、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、野口衣織、大谷映美里、高松瞳、音嶋莉沙、山本杏奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/01】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2026年1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。指原からお年玉を受け取ったことを報告し、反響を呼んでいる。

【写真】「レコ大」出演グループ、指原からの「センスがさすが」ポチ袋公開

◆大谷映美里、指原莉乃からのお年玉報告


同日放送の『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS／よる11時45分〜）に出演した＝LOVE。大谷は同番組のオフショットとともに「あけましておめでとうございます 指原さんからお年玉いただきました」と指原からお年玉を受け取ったことを報告した。人気キャラクター「たまごっち」のデザインが施されたポチ袋を手に持ち撮影した写真やグループの集合ショットが公開されている。

◆大谷映美里の投稿に反響


この投稿を受け、ファンからは「気遣いすごい」「みんなで輪になって撮ってるの可愛い」「ポチ袋のセンスがさすが」「最高のプロデューサー」「あけましておめでとう！」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】