石井は５３試合で５３回を投げ、失点は４月４日の巨人戦で６点リードの９回に許した１点だけ。同５日の巨人戦からプロ野球記録の５０試合、球団記録の４９イニングで無失点を続けた。

防御率は０・１７。投球回数が１／３でも記録できる０・００を除き、過去にシーズンで最も防御率が良かったのは、５７年の田原藤太郎（中）で３０回１／３を４失点（自責１）の０・２９。当時は端数を切り上げて計算しており現在の規定なら０・３０になるが、どちらにしても０・１点台は石井が初めてだ。

劣勢での登板は一度もなかった。同点の場面で１２試合、１点差１７、２点差１４を合わせ２点差以内で４３試合を無失点。シーズン５０イニング以上での防御率も、１１年に最優秀中継ぎの浅尾拓也（中）、９８年に最優秀救援の佐々木主浩（横浜）と、リリーフでＭＶＰの２人より上。石井は中継ぎと抑えの両方を務めてタイトルこそなかったものの、優勝の大きな原動力になった。

▼…阪神は２年ぶり１１度目の優勝（１リーグ４、セ７度）。５０年の２リーグ制後では最速の９月７日にＶを決めた。藤川監督は就任１年目。新人監督の優勝は２３人目、阪神では初めて。

▼…佐藤輝がともに初の本塁打王と打点王。阪神でこの２部門を獲得は８５、８６年に３冠王のバース以来。本塁打王だけでも８６年以来３９年ぶり。８６年落合博満→２３年ポランコで３７年ぶりのロッテを上回るチーム本塁打王の最長ブランク。

▼…守備では失策を昨年２３→今年６と大幅減。三塁を１００試合以上守って前年から失策を１７も減らしたのは、モッカ（中＝８２年２４→８３年３）の２１失策に次ぎ、小森光生（毎日＝５４年４１→５５年２４）と並び３人目。

▼…佐藤輝と森下の殊勲（先制、同点、勝ち越し、逆転）安打３６本、勝利打点２０度は、ともに両リーグ最多。５０年の２リーグ制後、シーズン２０度以上のＶ打は１９、２０人目（２３、２４度目）。同一球団の２人は初。

▼…入団７年目の近本が４年連続６度目の盗塁王。１３度の福本豊（阪急）に次いで柴田勲（巨）と並ぶ２番目、セ最多回数だ。７年目までに通算１０００安打と２００盗塁に到達は、他に赤星憲広（神）だけ。

▼…中野は２３年から３年連続の全試合出場。昨年と今年で２年続けたのもセ・パ１２球団で１人しかいない。ただし３年間で本塁打は２→１→０本。全試合出場で本塁打なしは１６年の中島（日）以来。セでは０８年の赤星以来、１７年ぶり。

▼…才木は昨年セ３位の防御率１・８３から、今年は１・５５で初の最優秀防御率を獲得。昨年と今年ともに１点台はモイネロ（ソ）と２人だけ。阪神で２年以上連続の２点未満は６５、６６年の村山実以来、５９年ぶり。

▼…村上は最多勝、最高勝率、奪三振王。いずれも初の獲得。同一シーズンにこの３部門を制した投手は、２１〜２３年の山本由伸（オ）以来１８人目、２０度目。阪神の投手では初。

▼…及川は６２回を投げて防御率０・８７。シーズン５０イニング以上で０点台は、同僚の石井と２５、２６人目（３１、３２度目）。シーズンに同一球団から２人は、今年の阪神が初めて。（阿部 大和）