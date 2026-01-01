元AKB48で歌手の岡田奈々（28）が1日、自身のSNSを更新し、所属事務所、エイベックス・アスナロ・カンパニーを退所したことを報告した。

「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出すと、「この度、2025年12月31日をもちまして、エイベックス・アスナロ・カンパニーを退所いたしました」と報告。

「AKB48に在籍している時からソロ活動へ踏み出すきっかけを作ってくださり、活動の場や挑戦の機会をくださった会社の皆様そして携わってくださったスタッフ・関係者の皆様には、心より感謝を申し上げます」とつづり、「そこで得た出会いや経験は、これからの活動でも大切にしていきたいと思っております」と続けた。

「また日頃から応援してくださっているファンの皆様には、改めて心より御礼申し上げます」とし、「皆様からいただく言葉や想いは、私にとって大きな支えとなってきました。誠にありがとうございます」と感謝を伝えた。

「今回の決断は、何かを大きく変えるというよりも、これからも自分のペースを大切にしながら活動を続け、より一層成長していきたいという思いからです」と説明、「退所はひとつの節目ではありますが、活動の方向性が急に変わるわけではありませんので、安心していただけると嬉しいです」と記した。

「今後も一歩ずつ着実に歩んでまいりますので変わらぬご声援をいただけますと幸いです。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。