■これまでのあらすじ

夫婦で家事育児家計を折半し、ふたりの子どもを育てる聡と久美だったが、聡は家庭の都合に左右されるせいで自分の出世が遅れたと思っている。そんな中、部下のユキと親密な関係になり、彼女と会うために息子のお迎えをせず現金を渡す日が続いてしまう。一方、それを知った久美は聡を責めるが「久美に全部合わせるから」となげやりに言われ、聡が自分たち夫婦のライフスタイルについてどう思っているのか気になって…。



■彼女は健気

■彼女が喜んでくれた…！■それに比べて妻は…子どもの用事でユキと会える回数が減ってしまうので、聡はユキにプレゼントを贈ることに。すると「こんな高いもの受け取れない」と言いつつ、とても嬉しそうに受け取ってくれる。いつも健気でいじらしいユキだけは、自分のことをわかってくれると聡は満足するのでした。一方、妻の久美は自分の家事当番の日を代わってほしいと聡に願い出ます。聞けば慰労会があるのだとか。「良いよ。ママ、ずっと忙しかったもんなぁ」と、理解を示しやさしい夫を演じる聡でしたが、内心は負の感情を抱えているようで…!?(ネギマヨ)