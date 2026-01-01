元ＳＫＥ４８で俳優の松井珠理奈（２８）と、男性ユニット・ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮの辻本達規（３４）が結婚することが１日、分かった。辻本の所属事務所が公式サイトで明らかにした。来週中に会見を開く予定という。辻本本人もＳＮＳで報告。「松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」とし「２０２６年更に気合入れて頑張りますのでよろしくお願いします」と決意をつづった。

【以下、事務所発表全文】

いつも応援してくださっているファンの皆様、関係各位

拝啓 新春の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

このたび弊社所属のＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ辻本達規について一部報道がなされております件に関しまして、ご報告させていただきます。

すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます。

なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。

詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます。

日ごろ応援いただいておりますファンの皆様には突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます。

より一層励み、活動を続けてまいりますので、今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

末筆ではございますが、平素からのご厚情に心より感謝申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いします。