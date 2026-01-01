¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥²í¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×ÇµÌÚºä46 Çßß·ÈþÇÈ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡¡2nd¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¡¡ÇµÌÚºä46 Çßß·ÈþÇÈ 2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡¿2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇµÌÚºä46 Çßß·ÈþÇÈ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Çßß·ÈþÇÈ¤Ï¡¢1999Ç¯1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ 2016Ç¯9·î¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡¢3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¡ØCLASSY.¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Çßß·¤Ë¤È¤Ã¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢26ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¡Èº£¡É¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£Çßß·¼«¿È¤â¡¢°áÁõ¤ä»£¤ê¤¿¤¤¼Ì¿¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£»£±Æ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦°ä»º¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤ä·Ý½Ñ¤Î³¹¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»¨»ï¡ØCLASSY.¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÉáÃÊ¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿°ìËç¡£¤¤é¤á¤¯¿åÌÌ¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³¹ÊÂ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Çßß·¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çßß·¤ÏËÜ¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥²í¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Æ»¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤âÉ÷¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÍÉ¤ì¤Ë»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤Ê¤¤³¹¤ÎÀÅ¤±¤µ¡¢³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡ËÜ½ñ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄê¥«¥ÐーÈÇ¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¥«¥ÐーÈÇ¡¢Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
