【1月2日に混雑するのはどこ？】加須IC付近・坂戸西SIC付近で30キロ 木更津金田IC付近で27キロ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 年末年始 高速道路 渋滞予測2025-2026】
NEXCO各社では、年始の道路の混雑のピークを次のように予測しています。
【画像を見る】2日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア
□下り：1月2日・1月3日
□上り：1月2日・1月3日
と見ています。
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。
あす(1月2日)はどこが混むのでしょうか。
「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【東日本】
【画像㉚】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・加須IC→岩槻IC 蓮田SA付近 15キロ
・栃木IC→加須IC 加須IC付近 30キロ
〈下り〉
・岩槻IC→館林IC 羽生PA付近 25キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→三郷JCT 三郷JCT付近 20キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ
・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ
・稲敷IC→つくば牛久IC 牛久阿見IC付近 10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ
・八王子JCT→日の出IC 日の出IC付近 10キロ
□東関東自動車道
〈上り〉
・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ
・成田JCT→四街道IC 四街道IC付近 15キロ
□東京外環自動車道
〈上り〉
・松戸IC→川口東IC 川口東IC付近 15キロ
〈下り〉
・大泉JCT→草加IC 川口東IC付近 20キロ
・松戸IC→高谷JCT 高谷JCT付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・東松山IC→川越IC 川越IC付近 10キロ
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ
・月夜野IC→赤城IC 赤城IC付近 15キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 15キロ
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ
□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ
・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
〈下り〉
・川崎浮島JCT→木更津金田IC 木更津金田IC付近 27キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ
・駒門SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 20キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ
・大井松田IC→御殿場IC 御殿場IC付近 10キロ
□新東名高速道路
〈上り〉
・長泉沼津IC→御殿場JCT 御殿場JCT付近 10キロ
「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【中部】
【画像㉛～㉝】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）
□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 15キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・豊田IC→岡崎IC 岡崎IC付近 15キロ
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・久居IC→亀山JCT 亀山PASIC付近 20キロ
□伊勢自動車道
〈上り〉
・玉城IC→松坂IC 松坂TN付近 10キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 10キロ
□名神高速道路
〈上り〉
・岐阜羽島IC→一宮IC 一宮IC付近 10キロ
「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【関西】
【画像㉞～㊲】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ
〈下り〉
・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ
□阪神高速道路
〈上り〉
・須磨IC→深江出入口 深江サグ付近 20キロ
〈下り〉
・武庫川IC→湊川JCT 柳原合流付近 19キロ
□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ
□近畿自動車道
〈上り〉
・長原IC→大東鶴見IC 大東鶴見IC付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・三木JCT→神戸JCT 神戸北IC付近 10キロ
・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ
「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【中国】
【画像㊳】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□広島岩国道路
〈上り〉
・岩国IC→大野IC 玖波第二TN付近 10キロ
「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【九州】
【画像㊴】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ
・筑後小郡IC→筑紫野IC 基山PA先付近 15キロ
〈下り〉
・須恵SIC→筑紫野IC 大宰府IC付近 10キロ
・大宰府IC→鳥栖JCT 基山PA先付近 10キロ