NEXCO各社では、年始の道路の混雑のピークを次のように予測しています。

【画像を見る】2日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア


□下り：1月2日・1月3日
□上り：1月2日・1月3日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

あす(1月2日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【東日本】

【画像㉚】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・加須IC→岩槻IC　蓮田SA付近　15キロ
・栃木IC→加須IC 　加須IC付近　30キロ
〈下り〉
・岩槻IC→館林IC　羽生PA付近　25キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→三郷JCT　三郷JCT付近　20キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC　狭山PA付近　10キロ
・稲敷IC→つくば牛久IC　牛久阿見IC付近　10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・八王子JCT→日の出IC　日の出IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・宮野木JCT→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　15キロ
・成田JCT→四街道IC　四街道IC付近　15キロ

□東京外環自動車道
〈上り〉
・松戸IC→川口東IC　川口東IC付近　15キロ
〈下り〉
・大泉JCT→草加IC　川口東IC付近　20キロ
・松戸IC→高谷JCT　高谷JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・東松山IC→川越IC　川越IC付近　10キロ
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　30キロ
・月夜野IC→赤城IC　赤城IC付近　15キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　15キロ
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ
〈下り〉
・川崎浮島JCT→木更津金田IC　木更津金田IC付近　27キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・駒門SIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　20キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　25キロ
・大井松田IC→御殿場IC　御殿場IC付近　10キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・長泉沼津IC→御殿場JCT　御殿場JCT付近　10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【中部】

【画像㉛～㉝】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田IC→岡崎IC　岡崎IC付近　15キロ
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　豊田JCT付近　15キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・久居IC→亀山JCT　亀山PASIC付近　20キロ

□伊勢自動車道
〈上り〉
・玉城IC→松坂IC　松坂TN付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC　湾岸弥富IC付近　10キロ
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島IC　湾岸長島IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・岐阜羽島IC→一宮IC　一宮IC付近　10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【関西】

【画像㉞～㊲】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC付近　25キロ
〈下り〉
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　10キロ

□阪神高速道路
〈上り〉
・須磨IC→深江出入口　深江サグ付近　20キロ
〈下り〉
・武庫川IC→湊川JCT　柳原合流付近　19キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□近畿自動車道
〈上り〉
・長原IC→大東鶴見IC　大東鶴見IC付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・三木JCT→神戸JCT　神戸北IC付近　10キロ
・備前IC→播磨JCT　高山TN付近　10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【中国】

【画像㊳】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□広島岩国道路
〈上り〉
・岩国IC→大野IC　玖波第二TN付近　10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【九州】

【画像㊴】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA先付近　10キロ
・筑後小郡IC→筑紫野IC　基山PA先付近　15キロ
〈下り〉
・須恵SIC→筑紫野IC　大宰府IC付近　10キロ
・大宰府IC→鳥栖JCT　基山PA先付近　10キロ