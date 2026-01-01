NEXCO各社では、年始の道路の混雑のピークを次のように予測しています。

【画像を見る】2日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア



□下り：1月2日・1月3日

□上り：1月2日・1月3日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。



あす(1月2日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【東日本】

【画像㉚】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・加須IC→岩槻IC 蓮田SA付近 15キロ

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 30キロ

〈下り〉

・岩槻IC→館林IC 羽生PA付近 25キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→三郷JCT 三郷JCT付近 20キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

・稲敷IC→つくば牛久IC 牛久阿見IC付近 10キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・八王子JCT→日の出IC 日の出IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ

・成田JCT→四街道IC 四街道IC付近 15キロ



□東京外環自動車道

〈上り〉

・松戸IC→川口東IC 川口東IC付近 15キロ

〈下り〉

・大泉JCT→草加IC 川口東IC付近 20キロ

・松戸IC→高谷JCT 高谷JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・東松山IC→川越IC 川越IC付近 10キロ

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ

・月夜野IC→赤城IC 赤城IC付近 15キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 15キロ

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ

〈下り〉

・川崎浮島JCT→木更津金田IC 木更津金田IC付近 27キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・駒門SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 20キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ

・大井松田IC→御殿場IC 御殿場IC付近 10キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・長泉沼津IC→御殿場JCT 御殿場JCT付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【中部】

【画像㉛～㉝】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田IC→岡崎IC 岡崎IC付近 15キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・久居IC→亀山JCT 亀山PASIC付近 20キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・玉城IC→松坂IC 松坂TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ

〈下り〉

・名港中央IC→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・岐阜羽島IC→一宮IC 一宮IC付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【関西】

【画像㉞～㊲】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ

〈下り〉

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・須磨IC→深江出入口 深江サグ付近 20キロ

〈下り〉

・武庫川IC→湊川JCT 柳原合流付近 19キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□近畿自動車道

〈上り〉

・長原IC→大東鶴見IC 大東鶴見IC付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・三木JCT→神戸JCT 神戸北IC付近 10キロ

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【中国】

【画像㊳】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□広島岩国道路

〈上り〉

・岩国IC→大野IC 玖波第二TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【九州】

【画像㊴】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ

・筑後小郡IC→筑紫野IC 基山PA先付近 15キロ

〈下り〉

・須恵SIC→筑紫野IC 大宰府IC付近 10キロ

・大宰府IC→鳥栖JCT 基山PA先付近 10キロ