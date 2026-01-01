大会名：ザ・スタンダード ポートランドクラシック

期間：8/14～17

コース：コロンビア・エッジウォーターCC

ヤード：6497

パー：72

渋野 日向子 ザ・スタンダード ポートランドクラシックの戦績、順位は？

※この記事では、8/14～17に開催されたザ・スタンダード ポートランドクラシックでの渋野の戦績や順位を振り返ります。

ザ・スタンダード ポートランドクラシックが8/14～17、コロンビア・エッジウォーターCC（6497ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日72位タイでスタート。第2ラウンドは39位タイ、第3ラウンドは44位タイ、第4ラウンドは61位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：5バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの72、トータル72で首位と8打差の72位タイ

第2ラウンド：4バーディの68、トータル140で首位と8打差の39位タイ

第3ラウンド：3バーディ・2ボギーの71、トータル211で首位と13打差の44位タイ

第4ラウンド：2バーディ・5ボギーの75、トータル286で首位と22打差の61位タイ

ザ・スタンダード ポートランドクラシック とは？

1972年に始まり、メジャー大会以外では最長の歴史を持つ。日本勢は1986年に岡本綾子、2010年に宮里藍、2012年に宮里美香が優勝を果たしている。そして、今大会では岩井明愛が通算24アンダーで優勝。賞金300,000ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載