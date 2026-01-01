¥ß¥é¥ó¤¬¼é¸î¿À¥á¥Ë¥ã¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ø¸ò¾ÄÃæ¡¡´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹2030Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¡õÇ¯Êð11²¯±ßÄ¶¤«
¡¡¥ß¥é¥ó¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½GK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£1Æü¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥¹¥¡¼¥é»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î·ÀÌó¤¬2026Ç¯6·î¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¹¥¡¼¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Î¥¤¥°¥ê¡¦¥¿¡¼¥ì»á¤Ï¡¢¥á¥Ë¥ã¥ó¤ò½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸ò¾Ä¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëºÇÄ¹2030Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ç¯Êð¤â600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â²Ã¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCalciomercato.com¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ê¥¨AÂè18Àá¥«¥ê¥¢¥êÀï¸å¡¢SD¤Î¥¿¡¼¥ì»á¤È¥á¥Ë¥ã¥ó¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë³¬ÃÊ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î·ÀÌó¤¬2026Ç¯6·î¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¹¥¡¼¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Î¥¤¥°¥ê¡¦¥¿¡¼¥ì»á¤Ï¡¢¥á¥Ë¥ã¥ó¤ò½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸ò¾Ä¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëºÇÄ¹2030Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ç¯Êð¤â600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â²Ã¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCalciomercato.com¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ê¥¨AÂè18Àá¥«¥ê¥¢¥êÀï¸å¡¢SD¤Î¥¿¡¼¥ì»á¤È¥á¥Ë¥ã¥ó¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë³¬ÃÊ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£