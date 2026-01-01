2026Ç¯¤Ë´ê¤¦ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î¡È´°Á´Éü³è¡É¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ö3·î¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê2025Ç¯7·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â·ë¶É°§»¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÈà¤é¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12·î21Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¤³¤¦ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ç¤¢¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç±¦¤Ò¤¶Éé½ý¤òºÆÈ¯¤·¡¢1Ç¯°Ê¾å¤âÉ½ÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿²Æ°Ê¹ß¤ÏÌµ½êÂ°¾õÂÖ¤Ç²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤¿¤º¡¢ËÜ¿Í¤â¾ÇÁç´¶¤¬Êç¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤âÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Èá´ÑÏÀ¤â¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿12·î¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÈÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÇ®ÎÌ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£·è¤á¤ëÁ°¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÈÄÁÒ¡ËÞæ¤¯¤ó¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤äÀï½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Å·ÃÏ·èÄê¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¡¦ÈÄÁÒ¤È¤È¤â¤ËËÌÃæÊÆWÇÕ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë´Ä¶¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÆîÌîÂó¼Â¤È¤¤¤¦¹¶·â¤ÎÀäÂÐÅª¼ç¼´¤¬º¸¤Ò¤¶¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢ËÜÂç²ñ»²Àï¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â¶»¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿ÉÚ°Â¤¬ÀïÀþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÏ¯Êó¤À¡£2024Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥é¥óÂåÉ½¤Ë¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿ºÝ¤â¡¢ÉÚ°Â¤Ï¡ÖÇ®ÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¼«³Ð¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Î¤Ç¤¤ëÃæ·øÀ¤Âå¤Î¿Íºà¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£
¡¡¹âÅÙ¤Ê¹ñºÝ·Ð¸³ÃÍ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢ÉÚ°Â¤¬¤¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¡¦¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡¦¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²¤½£¤Î¹ñ¤È¤ä¤ëÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÆÉ¤á¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ¾Íµ¤¢¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àï½Ñ¤ÎÉý¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢ÉÚ°Â¤ÏËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ðº¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÃå¼Â¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö1·î¤«¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉôÊ¬¹çÎ®¤«¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´¤Æ¤¬À°¤¨¤Ð1·î¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤ËÆþ¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸À¤¦¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï1·î17Æü¤Î¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥ÉÀï¡¢¤â¤·¤¯¤Ï24Æü¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¤¢¤¿¤ê¤«¡£¤½¤³¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡¢2·î°Ê¹ß¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£º£µ¨½øÈ×¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£ÉÚ°Â¤Ï¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤âÂåÉ½¤«¤é¤â¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°²ó¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó14¥«·îÁ°¡£ÂåÉ½Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È2024Ç¯6·î¤Î2¼¡Í½Áª¡¦¥·¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¡Ê¹Åç¡Ë¤«¤éÌó18¥«·î¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤È¤ÏDF¿Ø¤Î¾õ¶·¤âÊÑ²½¤·¤¿¡£ÉÚ°Â¤ä°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¤é¤¬¥±¥¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Æ±¤¸¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÅÏÊÕ¹ä¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÇUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë»²ÀïÃæ¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤é¤¬ÂæÆ¬¡£Ä¹¤¯¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¤«¤Ä¤Æ¤Î¼çÎÏ¡É¤¬½ÐÈÖ¤òÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°¡¹¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ºÉüµ¢¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£2018Ç¯10·î¤Î¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½Àï¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ç½é¥¥ã¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤À19ºÐ¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤éÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¡Ö¥±¥¬¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂàÃÄ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·èÃÇ¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬¤ºÈ¾Ç¯¸å¤ÎWÇÕ¤ËÉë¤¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â³¤¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¶ì¤¤»×¤¤¤òÎÈ¤Ë¡¢ÉÚ°Â¤Ë¤Ï2026Ç¯¡È´°Á´Éü³è¡É¤ò¿ë¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò
