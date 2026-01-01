読書するスヌーピーのニットやキャップ、チャームも！GLOBAL WORK×PEANUTS「本屋さん」コラボ全商品まとめ
カジュアルファッションブランド「GLOBAL WORK(グローバルワーク)」で、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作コラボコレクションの発売がスタート！今回のテーマ「GOOD OL' BOOK STORE」では、読書を楽しむスヌーピーやチャーリー・ブラウンたちの姿がデザインに。スウェットのような着心地のジャガードニットに、春らしいパイル生地トートと、親子でおそろいコーデも叶う充実のラインナップが魅力だ。
【写真】「GLOBAL WORK」から発売される「PEANUTS」コラボコレクションを見る
■主役級の存在感！スウェットみたいなもっちりニットプルオーバー
【スウェットライクニット】
まず紹介するのは、スウェットのようなもっちりとした弾力のある着心地の「スウェットライクニットプルオーバー」(5990円)。ヴィンテージスウェットを思わせるアートワークがポイントで、アイボリーにはスヌーピー、グレージュにはチャーリー・ブラウン、ダークピンクにはライナス、ダークブルーにはルーシーが、ジャガード織りで表現されている。マシンウォッシャブルなので、普段使いしやすいのもうれしい。S、M、Lの3サイズ展開。
キッズ用の「スウェットライクニットプルオーバー/キッズ」(3990円)も登場。キャラクターやロゴのカラーを少し浅めの黒で表現することで、ぱきっとしすぎず、ニュアンスのある柔らかな表情に仕上がっている。ベーシックなアイボリーと、スタイリングのポイントになるイエローの2色から選べて、130センチから160センチまでのサイズ展開。
■ヘビロテ必至のキッズアイテムもラインナップ
【ヘビロッTEE】
「ヘビロッTEEプリント長袖T/キッズ」(2990円)は、その名の通り“ヨレにくい首まわり”でヘビロテできるのが魅力。PEANUTSらしいキャッチーなフォントと、思わずほっこりするコミックの会話をプリントで表現。チャコールとピンクの2色展開で、どちらもスヌーピーのデザイン。WEB限定で100センチから160センチまでの幅広いサイズ展開なので、きょうだいでおそろいにするのも◎。
■春まで使える！パイル生地トート＆読書モチーフのキャップ
【パイル生地トート】
ソフトな肌触りが心地良い「チャーム付きパイル生地トート」(3990円)は、ストライプ柄がおしゃれ。通勤や通学にも使いやすいA4サイズ対応で、裏地や内側ポケット付きなのも実用的。持ち手にはPEANUTSキャラクターの刺しゅう入りチャームが付いており、さりげないアクセントに。
チャコールにはスヌーピー、オートミールにはチャーリー・ブラウン、ラベンダーにはルーシーをデザイン。特にラベンダーは春らしいカラーで、今から持つのにぴったり！
【刺繍キャップ】
「刺繍キャップ/キッズ」(2990円)は、今回のテーマである「GOOD OL' BOOK STORE」に合わせて、スヌーピーとチャーリー・ブラウンが読書をしている様子を刺しゅうで表現。頭周り54センチと56センチの2サイズ展開で、サイズ調整も可能。子どもから大人まで幅広く着用できるので、親子でシェアするのもあり！
■デスクや持ち歩きにぴったりな雑貨も
【トイチャーム】
「トイチャーム」(2489円)は、読書をしている姿を表現したマスコットチャーム。注目は、めがね姿という珍しいスヌーピーのデザイン！チャーリー・ブラウンバージョンもあり、どちらもバッグなどにつけて、コーディネートのワンポイントとして楽しめる。ファン必見のレアアイテムなので、見逃せない。
【サーモカフェタンブラー】
「サーモカフェタンブラー」(2990円)は、GLOBAL WORKオリジナルデザインのステンレスサーモタンブラー。真空二重構造を採用しているため、温かさ・冷たさが長持ち。外側が熱くなりにくく、結露を防ぐ効果もある。フタを外せば、テイクアウトのドリンクをそのままカップごと入れて使用することも可能なのが便利！ホワイトにはチャーリー・ブラウン、ブラックにはスヌーピーがデザインされている。
【コンパクトミラー】
「コンパクトミラー」(1490円)は、ポーチやミニバッグにも収納しやすいサイズ感が魅力。等倍鏡と拡大鏡の2WAY仕様になっているため、細かいメイク直しなどにも便利！ライトイエローにはチャーリー・ブラウン、ライトグリーンにはスヌーピーがデザインされており、春を意識した色合いもすてき。
以上のアイテムの購入は、「and ST(アンドエスティ)」公式ファッション通販サイトから。本屋さんをテーマにした温かみのあるデザインが満載の今回のコレクション、親子コーデや春の新生活準備にもぴったりなので、この機会にぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■主役級の存在感！スウェットみたいなもっちりニットプルオーバー
【スウェットライクニット】
まず紹介するのは、スウェットのようなもっちりとした弾力のある着心地の「スウェットライクニットプルオーバー」(5990円)。ヴィンテージスウェットを思わせるアートワークがポイントで、アイボリーにはスヌーピー、グレージュにはチャーリー・ブラウン、ダークピンクにはライナス、ダークブルーにはルーシーが、ジャガード織りで表現されている。マシンウォッシャブルなので、普段使いしやすいのもうれしい。S、M、Lの3サイズ展開。
キッズ用の「スウェットライクニットプルオーバー/キッズ」(3990円)も登場。キャラクターやロゴのカラーを少し浅めの黒で表現することで、ぱきっとしすぎず、ニュアンスのある柔らかな表情に仕上がっている。ベーシックなアイボリーと、スタイリングのポイントになるイエローの2色から選べて、130センチから160センチまでのサイズ展開。
■ヘビロテ必至のキッズアイテムもラインナップ
【ヘビロッTEE】
「ヘビロッTEEプリント長袖T/キッズ」(2990円)は、その名の通り“ヨレにくい首まわり”でヘビロテできるのが魅力。PEANUTSらしいキャッチーなフォントと、思わずほっこりするコミックの会話をプリントで表現。チャコールとピンクの2色展開で、どちらもスヌーピーのデザイン。WEB限定で100センチから160センチまでの幅広いサイズ展開なので、きょうだいでおそろいにするのも◎。
■春まで使える！パイル生地トート＆読書モチーフのキャップ
【パイル生地トート】
ソフトな肌触りが心地良い「チャーム付きパイル生地トート」(3990円)は、ストライプ柄がおしゃれ。通勤や通学にも使いやすいA4サイズ対応で、裏地や内側ポケット付きなのも実用的。持ち手にはPEANUTSキャラクターの刺しゅう入りチャームが付いており、さりげないアクセントに。
チャコールにはスヌーピー、オートミールにはチャーリー・ブラウン、ラベンダーにはルーシーをデザイン。特にラベンダーは春らしいカラーで、今から持つのにぴったり！
【刺繍キャップ】
「刺繍キャップ/キッズ」(2990円)は、今回のテーマである「GOOD OL' BOOK STORE」に合わせて、スヌーピーとチャーリー・ブラウンが読書をしている様子を刺しゅうで表現。頭周り54センチと56センチの2サイズ展開で、サイズ調整も可能。子どもから大人まで幅広く着用できるので、親子でシェアするのもあり！
■デスクや持ち歩きにぴったりな雑貨も
【トイチャーム】
「トイチャーム」(2489円)は、読書をしている姿を表現したマスコットチャーム。注目は、めがね姿という珍しいスヌーピーのデザイン！チャーリー・ブラウンバージョンもあり、どちらもバッグなどにつけて、コーディネートのワンポイントとして楽しめる。ファン必見のレアアイテムなので、見逃せない。
【サーモカフェタンブラー】
「サーモカフェタンブラー」(2990円)は、GLOBAL WORKオリジナルデザインのステンレスサーモタンブラー。真空二重構造を採用しているため、温かさ・冷たさが長持ち。外側が熱くなりにくく、結露を防ぐ効果もある。フタを外せば、テイクアウトのドリンクをそのままカップごと入れて使用することも可能なのが便利！ホワイトにはチャーリー・ブラウン、ブラックにはスヌーピーがデザインされている。
【コンパクトミラー】
「コンパクトミラー」(1490円)は、ポーチやミニバッグにも収納しやすいサイズ感が魅力。等倍鏡と拡大鏡の2WAY仕様になっているため、細かいメイク直しなどにも便利！ライトイエローにはチャーリー・ブラウン、ライトグリーンにはスヌーピーがデザインされており、春を意識した色合いもすてき。
以上のアイテムの購入は、「and ST(アンドエスティ)」公式ファッション通販サイトから。本屋さんをテーマにした温かみのあるデザインが満載の今回のコレクション、親子コーデや春の新生活準備にもぴったりなので、この機会にぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC