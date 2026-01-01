声優・下野紘、ポニーキャニオンと新企画プロジェクト 第1弾はベストアルバム発売＆第2弾は自身主催の朗読劇
声優・下野紘がポニーキャニオンとタッグを組んで新プロジェクトを始動させることが、1日に発表された。第1弾として、3月4日にベストアルバム『シンフォニックロック・リミックスベスト』を発売、第2弾として、自身主催の朗読劇を5月9日に東京・なかのZERO大ホールで開催する。
【写真】気合十分！タキシードでビシッと決めた下野紘
下野は2023年5月27日、東京国際フォーラムで開催された『Hiro Shimono Special Reading LIVE 2023 “邂逅地点”』をもって一度アーティスト活動休止を発表。再びポニーキャニオンとタッグを組んだ新プロジェクトでは、さらに活動の幅を広げていく。
第1弾のベストアルバムでは、活動休止をしながらも今年アーティスト10年目を迎える下野の既存のヒット楽曲をリミックス＆ストリングスアレンジしたものが収録される。ジャケットは新規撮りおろしで、「きゃにめ盤」には過去のリード曲MVがBlu-ray化され同梱。さらに下野と作詞家・RUCCA氏によるオーディオコメンタリーが各曲ごとに収録される。
第2弾の朗読劇は、25年3月に開催されたサウナ男子朗読劇『サウナのサ』を、下野の役柄である桜木春馬にスポットを当て、よりパワーアップした内容で届ける。共演には前回の朗読劇でも出演した小野大輔、土岐隼一。内容は前回鑑賞した人はもちろん、初めて鑑賞する人でも楽しめるストーリーとなっているという。
アーティスト活動休止中でも、常に応援するファンたちと何かおもしろいことがしたいと話していた下野だが、26年、アーティスト活動とは別の形でポニーキャニオンとタッグを組み、新企画を展開していく。第3弾以降の企画も進行中で、順次発表される予定。
