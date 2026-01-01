Adoが『THE FIRST TAKE』初登場 新企画で「うっせぇわ」披露「非常に緊張しました」
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』が、新たな試みとして、1年の最初の日に行う一発撮りのパフォーマンスセッション『V/S THE FIRST TAKE』（ブイエス・ザ・ファースト・テイク）を、きょう1月1日午後10時よりプレミア公開することを発表した。
【ライブ写真】圧倒的なステージを見せたAdoの東京ドーム公演！気球に乗って登場したシーンも
同企画のタイトルである『V/S』には、対立や対決ではなく、”2組のアーティストによる声の共演”という“Vocal Session”の意味が込められており、出演アーティストそれぞれの歌声と表現力を際立たせる構成となっている。
今回は、『THE FIRST TAKE』初出演となる23歳の歌い手・Adoと、Adoがプロデュースを手がける“レトロホラーをコンセプトに活動する4人組アイドル・ファントムシータ”の2組が出演する。
Adoは、2020年10月のリリース以降、YouTube上でミュージックビデオが約4億回再生を記録し、社会現象となるほどのヒットを記録したメジャーデビュー楽曲「うっせぇわ」を披露。一方のファントムシータは、プロデューサー・Adoの楽曲である映画『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌として話題となった「ウタカタララバイ」とグルーヴ感のあるジャズサウンドが特徴の「レディメイド」の2曲、そしてファントムシータの楽曲である「キミと××××したいだけ」「おともだち」を織り交ぜ、愛と狂気あふれるメドレー形式のパフォーマンスを披露する。
プレミア公開後、パフォーマンス映像は『THE FIRST TAKE』の第626回、第627回として、ファントムシータ、Adoそれぞれの回がアーカイブとして順次公開される予定だ。
■Adoコメント
今回、私Adoとファントムシータが『THE FIRST TAKE』に出演させていただきましたが、やはり一発勝負ということで、非常に緊張しました。ですが、この緊張感の中だからこそ、普段のライブとは違うパフォーマンスができたのではないかと思っております。
■ファントムシータ コメント
『THE FIRST TAKE』はずっと夢の舞台で、いつか出演したいと思っていたので、今回出演させていただけて本当にうれしかったです。ファントムシータの魅力が伝わったのではないかなと思うとともに、メンバーのみんなと歌えたこと、そしてプロデューサーのAdoさんと一緒に出演できたことがとても光栄でした。
【ライブ写真】圧倒的なステージを見せたAdoの東京ドーム公演！気球に乗って登場したシーンも
同企画のタイトルである『V/S』には、対立や対決ではなく、”2組のアーティストによる声の共演”という“Vocal Session”の意味が込められており、出演アーティストそれぞれの歌声と表現力を際立たせる構成となっている。
Adoは、2020年10月のリリース以降、YouTube上でミュージックビデオが約4億回再生を記録し、社会現象となるほどのヒットを記録したメジャーデビュー楽曲「うっせぇわ」を披露。一方のファントムシータは、プロデューサー・Adoの楽曲である映画『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌として話題となった「ウタカタララバイ」とグルーヴ感のあるジャズサウンドが特徴の「レディメイド」の2曲、そしてファントムシータの楽曲である「キミと××××したいだけ」「おともだち」を織り交ぜ、愛と狂気あふれるメドレー形式のパフォーマンスを披露する。
プレミア公開後、パフォーマンス映像は『THE FIRST TAKE』の第626回、第627回として、ファントムシータ、Adoそれぞれの回がアーカイブとして順次公開される予定だ。
■Adoコメント
今回、私Adoとファントムシータが『THE FIRST TAKE』に出演させていただきましたが、やはり一発勝負ということで、非常に緊張しました。ですが、この緊張感の中だからこそ、普段のライブとは違うパフォーマンスができたのではないかと思っております。
■ファントムシータ コメント
『THE FIRST TAKE』はずっと夢の舞台で、いつか出演したいと思っていたので、今回出演させていただけて本当にうれしかったです。ファントムシータの魅力が伝わったのではないかなと思うとともに、メンバーのみんなと歌えたこと、そしてプロデューサーのAdoさんと一緒に出演できたことがとても光栄でした。