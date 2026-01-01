NiziU、2026年マニュフェスト動画公開 個人インスタグラムを全員が開設
9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が1日1日、公式YouTubeを更新し、2026年の活動を示唆するムービー「We need U 2026」を公開した。
【動画】未知の世界？NiziUの2026年マニュフェスト動画
公開された映像はアーティスティックな世界観の中、各所にメンバーが2026年に繰り広げるであろう活動のヒントが散りばめられた興味深い内容に仕上がっている。NiziUのビジュアルの美しさはもちろん、独特の緊張感さえも内包する、まるで海外映画のような作品と言っても過言ではない映像となっている。
昨年は史上最多公演数かつキャリア史上初のホールツアーを開催し、圧倒的なパフォーマンス力を再度証明したNiziU。2年4ヶ月ぶりの3rdアルバム『New Emotion』をリリースし、12月にはデビュー5周年を迎えた。
さらに、メンバー個別インスタグラムアカウントが開設され、きょう1日より始動している。
