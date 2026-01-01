乃木坂46梅澤美波、圧巻の景色で“セレブリティ”な姿 「優雅に見えるカットですが」撮影の裏側告白
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、先行カット第8弾が公開された。
【一覧】梅澤美波2nd写真集 特典全21種公開
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
今回公開されたのは、圧巻の景色を背にしたクルージングショット。チンクエテッレの街並みを眺めながらクルージングを楽しむ、セレブリティな姿となっている。
きらめく水面にカラフルな景色…そして太陽の光に照らされた梅澤のゴージャスな1枚。撮影について「とても優雅に見えるカットですが、行き道はスピードも風もかなり強く、立てないくらいの揺れに思わず爆笑してしまいました（笑）。そんなことも感じさせてない街の静けさ、海の美しさで、リッチなカットに仕上がったと思います」と振り返った。
