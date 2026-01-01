timelesz、平成メガヒット曲で盛り上がる 豪華ゲストと“ワンワードカラオケ”
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組のスペシャル版『timeleszファミリア SP』（後11：00〜深0：10）が、きょう1日に放送される。
【番組カット】ノリノリ！羽鳥慎一アナと歌う寺西拓人
今回のスペシャルゲストには、羽鳥慎一、後藤真希、伊原六花、狩野英孝という、ジャンルを超えた豪華な顔ぶれが集結。出演者が紅組と白組に分かれ、平成を彩った名曲の数々を題材にしたオリジナルゲームで激突する。
実施するゲームは、レギュラー放送でもおなじみの芸能人の表現力が試される「ワンワードカラオケ」。ヘッドホンから流れる名曲の歌詞のうち、指定された「愛してる」や「君」といったひと言（ワンワード）だけを歌い、チームメイトに曲名を当てさせるというルールである。
平成カラオケランキングベスト50からの出題で、懐かしのあの曲が多く登場する。しかし、予想外の大苦戦に。平成のトップアイドルとして一世を風靡（ふうび）した後藤真希が魅せる圧倒的な歌唱力や、同局の音楽番組での司会を毎年務めて耳が肥えているはずの羽鳥慎一の考察、さらに「バブリーダンス」で有名になった登美丘高校ダンス部出身の伊原六花による渾身の表現力に注目。勝ったチームには豪華ご褒美が、上手く曲を表現できなかった人には容赦ない罰ゲームが待ち受けている。
さらに、元日の夜を一層華やかに彩るサプライズも用意。新しい1年の始まりにふさわしい、笑顔と興奮に満ちた特別なひとときを届ける。
