「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第11節は3日（土）から4日（日）にかけて計3つのカードが実施される。残りの4つのカードは2月21日（土）と22日（日）に行われる予定だ。

◼️群馬グリーンウイングス vs Astemoリヴァーレ茨城

©SV.LEAGUE

昨季5勝39敗で最下位に終わった群馬が、今季、大躍進を遂げている。2025年4月、坂本将康ヘッドコーチが就任。髙相みな実をキャプテンに据え、オリビア・ロジャンスキ、ナシア・ディミトロヴァら大型補強を敢行した。チーム刷新の成果は程なくして現れる。開幕戦で刈谷に勝利。新加入の仁井田桃子、山下遥香、工藤真帆らが躍動し、これまで群馬を支えてきた菊地実結、道下ひなのも存在感を発揮した。昨季は一度も勝てなかった東レ滋賀に連勝するなど着実に白星を量産。チャンピオンシップ進出、さらにその先の景色を視野にとらえている。

対するAstemoは今季、相原昇ヘッドコーチが就任。「革新 ～Ignite the Flame～」のスローガンのもと、新たなスタートを切った。選手層の厚さはリーグ屈指だ。昨季個人二冠のブリオンヌ・バトラーに加え、サーブに定評があるマッケンジー・メイが健在。長内美和子、倉田朱里ら主力が残留し、ベテランの渡邊彩が復帰した。しかし、結果が思うようについてこない。開幕節はA山形に連勝したものの、その後は黒星が先行。苦しい戦いが続いている。いい形で2026年のスタートを切りたいというのは、チームに共通する思いだろう。

◼️埼玉上尾メディックス vs クインシーズ刈谷

©SV.LEAGUE

「一丸」のスローガンを掲げる埼玉上尾は、今季も“ターンオーバー制”を導入。土日で選手を入れ替え、多彩なバレースタイルで相手を撹乱する。内瀬戸真実、入澤まいが復帰し、イザベラ・マリア・ラパズ、オクム大庭 冬美ハウィが加入するなど戦力も充実。チームの中心だった山岸あかねは引退したが、日本代表の岩澤実育が新たな守護神としてチームを支える。ここまでチャンピオンシップ進出圏内を行き来している状況だが、岩崎こよみや黒後愛など経験豊富な選手も多く、チームの結束力は日増しに高まっている。

酒井新悟ヘッドコーチが新たに就任し、笠井季璃や北川美桜、中村悠ら勢いのある若手を積極的に起用している刈谷。長くタイのバレーボール界を牽引してきたヌットサラ・トムコムがコーチ兼任として加わり、強みのディフェンスを生かした強化を進めている。チームのブロック決定本数はリーグの中でもトップクラスで、ミドルブロッカーの横田紗椰香、マリー・シェルツェルを軸にトータルディフェンスを構築。攻守の要である鴫原ひなたの存在の大きさも計り知れない。SAGA久光、大阪MVなど上位陣から白星を奪い、右肩上がりの成長曲線を描いている。リーグ戦の行方を占う意味でも、重要な一戦になりそうだ。

◼️ヴィクトリーナ姫路 vs 大阪マーヴェラス

野中瑠衣、福留慧美ら日本代表クラスの選手を獲得し、一躍、台風の目から優勝候補の一角に躍り出た姫路。開幕節で昨季女王の大阪MVに連勝するなど、その実力を証明した。得点源は、イタリアのセリエAでベストスコアラーにも輝いたことがあるカミーラ・ミンガルディ。宮部藍梨や伊藤麻緒もコンスタントに活躍し、圧倒的な高さとパワー、そして、精度の高い守備を披露している。連覇がかかった皇后杯は準決勝で敗退したが、すぐさまSVリーグに照準を切り替えた。名将アヴィタル・セリンジャーヘッドコーチの采配にも注目が集まる。

皇后杯を制してますます勢いに乗っている大阪MV。NEC川崎との決勝戦は、田中瑞稀がスパイクだけで30得点と出色のパフォーマンスを見せた。リセ・ファンヘッケ、サマンサ・フランシスの両外国籍選手も、攻撃の軸として活躍。林琴奈はスピードのあるプレーで相手の守備を翻弄した。第5セットを11－14から逆転で制すなど、選手一人ひとりが高い集中力と凄まじい気迫を見せた。今季のSVリーグは開幕節で姫路に連敗しているだけに、リベンジのチャンスに並々ならぬ決意を抱いているに違いない。

■SVリーグ女子第11節 試合日程・放送情報・配信情報

群馬グリーンウイングス vs Astemoリヴァーレ茨城

▼日時

GAME1：1月3日（土）13時05分～

GAME2：1月4日（日）13時05分～

▼会場

ヤマト市民体育館前橋

▼放送

GAME1：群馬テレビ

GAME2：なし

▼配信

GAME1:J SPORTSオンデマンド

GAME1:J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

埼玉上尾メディックス vs クインシーズ刈谷

▼日時

GAME1：1月3日（土）13時05分～

GAME2：1月4日（日）13時05分～

▼会場

上尾市民体育館

▼放送

GAME1：なし

GAME2：J SPORTS 1

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ヴィクトリーナ姫路 vs 大阪マーヴェラス

▼日時

GAME1：1月3日（土）14時05分～

GAME2：1月4日（日）14時05分～

▼会場

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

▼放送

GAORA SPORTS

▼配信

GAME1:J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2:J SPORTSオンデマンド