とにかく明るい安村、2025年「一番きついヤバい仕事」 名作映画風ビジュアルに…
テレビ東京は3日午後11時30分から『安村、雪山を登る』を放送する。
【場面カット】これはガチドキュメント…雪の中をパンイチ姿で立つとにかく明るい安村
パンイチ芸人・とにかく明るい安村をいつものパンイチ状態で山麓に放置。街の人から服や登山道具などをもらい、真冬の雪山登頂を目指す、ガチ登山ドキュメントとなっている。
ルールは3つ。（1）3日以内に雪山を登る、（2）お金を使ってはいけない、（3）街の人々から雪山装備をもらう。無謀にも思えるこの挑戦、果たしてとにかく明るい安村は無事に登頂し生きて帰ってくることはできるのか。
番組のメインビジュアルは名作映画『FARGO』をモチーフにしており、雪の中にパンイチ姿で倒れる安村を描いている。
■とにかく明るい安村コメント
2025年一番きついヤバい仕事でした！それだけに素晴らしいものになっていると思います！いろんな方に感謝！感謝登山！感謝雪山登山！安心してください、おもしろいですよ！
