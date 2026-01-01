SixTONES¡¢2026Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶¼þÇ¯¡Ö¹¥¤«¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê£¶¿Í¡×Ä¶ÈôÌö¤ÎÇ¯³«Ëë¡¿Á°ÊÔ
¿·½ÕÆÃÂç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢SixTONES¤¬6¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡È6¡É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡ËµþËÜÂç²æ¡Ê31¡Ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡ËüâÃÏÍ¥¸ã¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê28¡ËÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤Î6¿Í¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¡£¤¤ç¤¦1Æü¸á¸å6»þ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç´§ÈÖÁÈ¡ÖGolden¡¡SixTONES¡×¤¬3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¡£·Êµ¤¤è¤¯¡¢6¿Í¤Î¿·Ç¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë¡ÚË¾·îÀéÁð¡¢²£»³·Å¡Û
¡Ý2025Ç¯¤Ï´§ÈÖÁÈ¤Î³«»Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡¡¿¹ËÜ¡¡ËÍ¤Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤Î¥í¥±¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¶ÊÄ°¤¤¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö¡Ø¥·¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ø¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¹©¤µ¤ó¤ä·úÀß¸½¾ì¤ÎÊý¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µþËÜ¡¡Ê¡²¬¸©¤Ë10Ç¯¤¯¤é¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ÈÊ¡²¬¤ÎÊì¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖGolden¡¡SixTONES¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éËè½µ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ö¿µÂÀÏº·¯¤Ï¡Á¡×¡ÖüâÃÏ·¯¤Ï¡Á¡×¤È¤«Ì¾Á°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Æ¤ë¶¯¤µ¤È¡¢¸Ä¡¹¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤È¤«¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡¡ËÍ¤ÏSNS¤Ç²¿¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³¹Ãæ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¦1¤Ä¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¿ô¥«·î¤Ç´¶¤¸»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
üâÃÏ¡¡2025Ç¯¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢´§ÈÖÁÈ¤äÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥ï¥í¥¿¡ª¡×¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢6¿Í¤Ç¤¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤³¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÅÀ¤Ç»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¡ÖGolden¡¡SixTONES¡×¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¥ï¥í¥¿¡ª¡×¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢6¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»Ò¶¡¤¬¾®³ØÀ¸¤Î·»Äï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²¶¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ØGolden¡¡SixTONES¡Ù¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤é¤·¤¯¤Æ¡£³Ø¹»¤Ç¤â·ë¹½¤½¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¾¯Ç¯¤¿¤Á¤«¤é¡ÖSixTONES¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢°Õ¼±¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¸¥§¥·¡¼¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¤Í¡×¡ÖËÌÅÍ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿ô½½Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý´§ÈÖÁÈ¤¬4·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¸µÆü¤Ë3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¹
üâÃÏ¡¡²Ù¤¬½Å¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤Éé¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎSixTONES¤Ç¡£1·î1Æü¤ÏÂ¾¶É¤âµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥²¥¹¥È¤Î¿Í¤È¥Ð¥«¤ä¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤ÆÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¶ÛÄ¥¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÀµÄ¾¡¢¸µÆü¤Ë3»þ´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ý1·î22Æü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯µÇ°Æü¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2020Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡ÖÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤ËSnow¡¡Man¤È½Ð±é¡£6Ç¯¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÆ±Ç¯1·î23Æü¤Î»æÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò·Ç¼¨¡Ë¡£
°ìÆ±¡¡¤¢¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡£
¡Ý6Ç¯Á°¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«
ÅÄÃæ¡¡´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤«¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÀèÇÚÊý¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤·¡¢·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÇùÁ³¤È¤·¤¿ÌÑÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤ÏÂ¿Ê¬Á´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥·¡¼¡¡¡Ê´§ÈÖÁÈ¤¬¡Ë¿¼Ìë1»þ2»þ¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤È¤«¤Ë·è¤Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆüÍË9»þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¾¾Â¼¡¡6Ç¯Á°¤Ï¡ÖGolden¡¡SixTONES¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë·Ï¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Î¤ò¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æþ¤ì¤ë·ä¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¹¥¤«¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê6¿Í¤À¤«¤éËÜÅö¤ÏÂ¿Ê¬¸þ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢Á´¤¯ÁÛÄê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¤ß¤ó¤Ê30ºÐ¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ³Ñ¤¬¼è¤ì¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤À¤Ã¤¿¤é¡ÊÈÖÁÈ¤Ï¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Â¿Ê¬¡¢Â¿¾¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤â¡£
¡Ý³Ñ¤¬¼è¤ì¤ÆÊÑ²½¤·¤¿
¿¹ËÜ¡¡²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä¥¤Ã¤¿¥Ü¥±¤È¤·¤Æ¤ÎÉúÀþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¼ù¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤ÑSixTONES¤Ã¤ÆÆ¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Î¶õµ¤´¶¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤«¤éÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡ÖGolden¡¡SixTONES¡×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ý¥°¥ë¡¼¥×¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï
ÅÄÃæ¡¡²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ËÍ¤é¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£ÆüÍËÌë9»þ¤Î¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤¤ÏÈ¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÈµÙ¤ß»þ´Ö¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤«ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
üâÃÏ¡¡¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¥Ð¥«¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¤Â¿¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬¡Ä¡£
¾¾Â¼¡¦¥¸¥§¥·¡¼¡¡¡Ê¤Ò¤½¤Ò¤½¡Ë¤Ò¤É¤¤¤Í¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡ÅÄÃæ¡¡°¸ý¸À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
üâÃÏ¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤ªÁ°¤é¥Ð¥«¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¿¹ËÜ¡¡²¶¡¢¤µ¤Ã¤¡ÖÆ¬ÎÉ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡£
ÅÄÃæ¡¦¿¹ËÜ¡¡¡Ê´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡©¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¾¾Â¼¡¡Ê¬¤«¤ë¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡üâÃÏ¡¡¤â¤¦¤¸¤ã¤¢²¶¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¿¹ËÜ¡¡²¿¤Ç¤À¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡Ý¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÇÉÝ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤óÎÉ¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í
°ìÆ±¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
üâÃÏ¡¡ÎÉ¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾Â¼¡¡³Î¤«¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿»þ¡¢üâÃÏ¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤â¤ó¤Ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¡£
üâÃÏ¡¡¤É¤³¤¬¤À¤è¡ª¡¡°ìÈÖ´Ý¤¤¤À¤í¡£
¿¹ËÜ¡¡ÌÓ¤¬µÕÎ©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¡¡üâÃÏ¡¡ÂÎÌÓ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢°áÁõ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª
¾¾Â¼¡¡»×¤ï¤º¤³¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ê¤Ê¤Ç²ó¤¹¤·¤°¤µ¡Ë
üâÃÏ¡¡¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
