『ヒストリエ』ライデンフィルム制作でテレビアニメ化 原作は『寄生獣』岩明均氏「40年以上前に物語の構想が生まれ…」
『寄生獣』で知られる岩明均氏による漫画『ヒストリエ』がテレビアニメ化されることが発表された。アニメーション制作は、ライデンフィルムが担当する。あわせて、ティザービジュアル第1弾とティザーPVが公開され、原作。岩明均氏のコメントが到着した。
【場面カット】イケメンになってる！新たな旅に踏み出すエウメネス
本作は、『アフタヌーン』（講談社）で連載中、累計発行部数470万部突破の歴史大作で、岩明氏が漫画家としてデビューする前から温めていた物語。
舞台は紀元前、後にアレキサンダー大王の書記官となるエウメネスの波乱に満ちた生涯を描いている。蛮族スキタイの出身でありながらそれを知らず、都市国家カルディアでギリシア人養父母に育てられたエウメネスは、ギリシア的教養を身につけることとなる。 ある日養父が殺され、自分の出自を知ったエウメネスは奴隷の身分に落とされる。それが、波乱に満ちた旅の始まりだった。
きょう1月1日、新たな年の始まりに合わせて公開されたティザービジュアル第1弾は、カルディアの街と丸い水平線を背に歩き出す主人公・エウメネスが描かれた。ティザーPVは、遥かな旅を予感させる。
さらに、テレビアニメ『ヒストリエ』公式Xアカウントをフォロー＆対象ポストをリポストすると抽選で1人に、岩明氏サイン色紙がプレゼントされる。
■原作・岩明均コメント
このアニメ制作に携わる全ての皆さんに感謝いたします。40年以上前に物語の構想が生まれ、20数年前に小さな仕事部屋で紙の上の絵ができはじめました。そして今、多くの人の手により動く命を与えられることを、心より祝いたいと思います。
