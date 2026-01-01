女優・長澤まさみ（38）が1日、結婚を発表した。お相手は映画監督・福永壮志氏（43）。長澤の所属事務所「東宝芸能」の公式サイトなどで発表された。

所属事務所公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告。

「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

東宝芸能は「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」と伝えた。

お相手の福永氏は1982年9月10日生まれ、北海道出身。2007年にニューヨーク市立大学ブルックリン校・映画学部を卒業し、15年に「リベリアの白い血」で長編映画初監督。ドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン1の第7話でも監督を務めている。