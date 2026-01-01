“おひなさま”ことひな（長浜広奈）が2025年の漢字を書き記し、『今日好き』で「一番目立ったと思う」と堂々発言。番組MCを務めるNONSTYLE・井上裕介も「そりゃそうよ」と太鼓判を押した。

【映像】おひなさまの2025年の漢字

ABEMAにて12月31日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#36では、「今年の漢字を1文字で振り返ろう」と題した企画が展開された。

この中でひなは「私」と書き記した。MCのNONSTYLE・井上裕介が「ひなの“私”というのは自分自身が売れた1年ってこと？」と聞くと、ひなは「そうです。そのままです」と認めた。その上で井上は「今年は一気に人生変わったもんね」と、『今日好き』で存在感を示したひなが、その後、芸能界の中でも役割が大きくなっていることについて言及した。

さらにひなが「一番目立ったと思います。『今日好き』の中で」と語ると、井上は「そりゃそうよ。2025年は私の年やったな」と認めた。

実際、ひなは2025年に配信された『今日好き』において、マクタン編、ハロン編、夏休み編2025と3度にわたり出演し、お嬢様キャラや天然発言で人気に。ハロン編ではギャルメイク・茶髪スタイルで登場し、その自由なスタイルに反響が寄せられた。

『今日好き』出演後は『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）など地上波のバラエティ番組にも登場。『どえらい大学。』（NHK Eテレ）ではダイアン・ 津田篤宏と共にMCを務めた。また大型ファッションイベント「東京ガールズコレクション」にも複数回出演し、観客から大声援を浴びていた。

お嬢様キャラや天然発言が魅力のひなだが、一方で友人思いの優しい一面も持ち合わせている。『すぱのび』内でさわ（長嶺紗和）、ねね（時田音々）、もか（代田萌花）はひなに対し友情の深さを確かめるドッキリ企画を敢行することがあったが、常にひなは友人ファーストで物事を考え、その上で自分なりのアドバイスを送ったり、行動に移していた。ねねはひなの優しさに触れ、涙を流すこともあった。

唯一無二の愛らしいキャラクターで、活躍の場をどんどん広げているひな。2026年の活躍にも注目だ。