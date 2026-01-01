これぞ、【40・50代】の正解ヘア！？ 白髪をオシャレにぼかす「ベージュハイライト」が最強♡

白髪染めを続けていると、伸びかけの境目が気になったり、色が沈んで見えたりするのが気になることも。そんな悩みをカバーしてくれるのが、明るさと立体感をまとえるベージュハイライト。今回は「litzeosaka」のスタイリスト@kaito_litze.osakaさんのInstagram投稿から、ベージュハイライトの魅力をたっぷりとご紹介します。

ベージュの柔らかさで自然になじむハイライトロブ

白髪ぼかしのベージュハイライトが効いたロブスタイル。ベースもベージュ系で整えているため、ハイライトとのなじみがよく、自然なトーンアップに。全体はストレートタッチで落ち着いた雰囲気ですが、毛先を内に入れて丸みをつけることで余裕のある柔らかい印象に。派手になりすぎず上品に見えるデザインです。

立体感のあるゆる巻きミディでこなれた雰囲気に

ブラウンベースにベージュハイライトを散らしたゆる巻きミディ。毛先に向かって明るさが重なり、動くたびに光を含むような立体感が出ています。ほどよいウェーブが加わることで、奥行きとこなれ感もプラス。カジュアルにもきれいめにもなじみそうな良バランスが光ります。

レイヤーボブ × 控えめハイライトで上品さキープ

暖色ブラウンのレイヤーボブ。ストレートタッチで整え、毛先にほんのり外ハネを取り入れて軽さをプラス。そこに細めのベージュハイライトが少し入ることで、光の角度によって立体感がふわっと出る印象です。過度に明るくしないので落ち着いて見え、さりげなく今っぽさをプラスできそうです。

極細ハイライトでふんわり見せ

明るめブラウンベースに、極細のベージュハイライトをたっぷりと重ねたレイヤーボブ。ハイライトが細かく散ることで白髪との境目が自然に混ざり、伸びても境目が気になりにくいのがポイント。明るさはあるけれど落ち着いた印象で、大人の品のよさも感じられるデザインです。

writer：内山友里