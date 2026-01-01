元日でも「公園行く！」2歳娘に振り回され、正月気分ゼロな私。『思いがけない人物』との遭遇に苦笑い
子どもが小さいと、季節、天候、親の都合などお構いなしに振り回されること、ありますよね。
たとえそれがお正月であったとしても……。
今回は筆者の友人F美から聞いた思い出話をお届けします。
2歳児と過ごすお正月
F美の娘が2歳の頃、その年のお正月のことです。
夫はサービス業のため元日も出勤し、家にはF美と娘の2人きり。
お互いの両親は遠方のため、思い立ってすぐに遊びに行くこともできません。
しかし、現実は甘くありません。
「公園行きたい！」
娘の元気な一言でその願いは一瞬にして崩れ去りました。
娘は活発で外遊びが大好きな性格のため、休日はいつも公園に行くのが習慣になっていたのです。
（あぁ、元日から公園かぁ。小さい子がいるとお正月なんて関係なく、今日も『平常運転』なんだな……）
苦笑いしながらも、F美さんは準備を始めました。
元日の静かな公園で
自転車でいつもの公園に着くと、案の定、人影は全くありません。
そんなことはお構いなしに娘は楽しそうに走り回ります。
その無邪気な様子を見ていると、今日が元日であることを忘れてしまいそうになるのでした。