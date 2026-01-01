可愛くて気分アガるぅぅぅ♡【ミスド】見つけたらラッキー！！「幻のドーナツ」

【ミスタードーナツ】には、公式商品にも関わらず公式サイトには載らない「幻のドーナツ」があります。販売時期は不明、販売店舗も一部のみとなっているため、店頭で見かけることも難しいドーナツですが、ビジュアルも味もハイクオリティで知る人ぞ知る人気商品なんです。そこで今回は、見つけたらとってもラッキーなレアドーナツを紹介します。

真っ白なコーティングに映えるピンクのリボン

@megumiko_maniaさんが見つけたのは、雪のように真っ白なホワイトチョコのコーティングにピンクのリボン型チョコレートを組み合わせた「リボンホワイトチョコレート」。ベースのチョコレート生地とホワイトチョココーティングのモノトーンカラーに淡いピンクが映える、大人可愛いビジュアルがポイントです。

カラフルなカラースプレーで気分も上がる

パッと目を引く、色とりどりの華やかなカラースプレーが特徴の「カラフルホワイトチョコレート」。チョコレート生地 × ホワイトチョココーティングの組み合わせは、リボンホワイトチョコレートと変わらないものの、トッピングがカラースプレーに変わると印象も大きく違います。先ほどは大人可愛いでしたが、こちらはエネルギッシュな可愛さを感じさせるビジュアルです。

【ミスタードーナツ】で不定期に登場する「幻のドーナツ」。「ファンシードーナツ」と呼ばれるレアなドーナツを見つけるなら、シーズンごとに登場する期間限定商品が終わったあとが狙いどきのため、ぜひ探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる