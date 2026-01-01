ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１４）＝高知・明徳義塾中２年／太陽自動車＝が１日、帰省中の群馬県内で新年の抱負を明かした。

「２０２５年は、明徳義塾中に転校して新たな挑戦を始めました。まだ、新しい環境に慣れず、うまく行かないこともありましたけど、三木（逸子）先生やチームメート、周りの方々に恵まれています。三木（逸子）監督の指導のもと、ゴルフを作り直していきたいと思います。必ず良くなる手応えがあります。２０２６年、真っ白な気持ちでスタートします！」。真っ白な雪の中で、新年の誓いを立てた。

弥勒は昨年９月に群馬・太田市内の公立中から明徳義塾中に転校。同年１２月２５、２６日に四国中学校選手権（徳島・ＪクラシックＧＣ）に出場したが、６位にとどまり、今年３月に行われる全国中学校選手権春季大会の出場権が得られる４位と４打差で全国切符を逃した。大会直後は「何が何だか分からないくらいスコアが悪い２日間になってしまいました」と肩を落としていたが、今は気持ちを切り替えている。「次の大会では結果を残せるように、オフにしっかり練習します」と前向きに話した。

太田市の実家に帰省した後、家族とともに県北部に移動し、冬休みを楽しみながらも、雪の中、走り込むなどトレーニングも欠かしていない。勝負の２０２６年が始まった。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２５年９月に群馬県内の公立中学校から高知・明徳義塾中に転校した。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。