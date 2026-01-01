矢作調教師が怒っている。今年８月の北海道出張が始まった直後。そんな声が入ってきた。原因はまだデビュー前で、レースにも使っていないジーティーメティオ（牝３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）という馬らしい。この名前に当初はピンとこなかったが、馬名が決まる前に「レディオブキャメロットの２０２３」として、春先には何度も高い期待を聞いていた馬だ。

何を怒っていたのか。現地でも非常にいい動きを見せ、当初は札幌記念ウィークの芝１８００メートルでデビュー予定だった。その同じ週にあったのが同舞台で２歳オープンのコスモス賞。これが登録段階で多くのホッカイドウ競馬所属馬も含んだ１０頭前後しかおらず、中央で勝ち上がったのは３頭ほど。勝ったアスクエジンバラはその後、ホープフルＳ３着など活躍したが、当時はとにかくメンバーが薄いなという印象だった。

怒りは、そこにあった。「何でコスモス賞に登録という話も出なかったんだ、と。相手関係の情報などを事前に聞いて、少しでも可能性があるなら、選択肢として残しておく。それがうちの厩舎だろ」。年によっては、リーディング上位騎手が集う札幌記念ウィークの新馬は血統馬、素質馬がそろう。ならば、メンバー次第では特別レースでデビューも視野に入れたい。常識の枠にこだわらない発想こそ真骨頂。矢作師の勝負師としての一面を見た気がした。

その後は爪などを傷め、現在は休養中だが、年明けには帰厩予定。秋は近況を聞くことも多かったが、そのたびに矢作調教師には「あの馬は大丈夫だから」と強い意思を込めた口調で教えてくれた。父は自ら手がけた無敗の３冠馬コントレイル。この馬が厩舎の「真打ち」になることを願っている。（山本 武志）