マルティネスが４６セーブで最多セーブ、大勢が４６ホールド＋リリーフ勝利８勝の５４ホールドポイント（ＨＰ）で最優秀中継ぎ投手を獲得。巨人が同一シーズンに両タイトルを獲得したのは、１３、１６年に次いで３度目になる。

マルティネスは開幕から３１試合連続無失点のセ・タイ記録。８〜９月には球団新記録の１５試合連続セーブ、９８年槙原寛己の１０試合連続を大きく更新。一方、大勢も４〜５月に１９試合連続ＨＰの球団新記録をマーク。１２年山口鉄也、１３年マシソンの１２試合連続を塗り替え、チームの勝利に貢献。同一シーズンに４０ホールド以上、４０セーブ以上の投手がそろったのは、昨年の中日以来８度目。巨人では１３年以来２度目だ。

今季、マルティネスと大勢がそろって登板したのは５０試合。その試合の勝敗は４２勝５敗３分けの勝率・８９４。５敗のうち２度はマルティネスの敗戦だったが、３度は２人が投げたあとの投手が敗戦投手。来季も高勝率で勝利の方程式を形成する。

▼…１６３ホールドはプロ野球新記録、１８８ＨＰはプロ野球タイ記録。大勢が４６ホールド、田中瑛、中川がともに３６ホールド。３０ホールドトリオは、昨年阪神（桐敷４０ホールド、ゲラ３１ホールド、石井３０ホールド）に次いで２チーム目。

▼…チーム本塁打は９６本で、昨年の８１本に続き１００本に届かず。２年連続１００発未満は５１〜５５年の５年連続以来だった。

▼…岡本は６９試合出場ながら打率・３２７。セで１０打席以上の２１１人中最高打率だ。９月は２２試合に出て８０打数３１安打の打率・３８８（［本］〈４〉、１８打点）。月間２０試合以上では、自身の最高打率をマーク。

▼…先発では４、９番を除く７打順で出場の泉口の打順別の本塁打は、

打順（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）計

［本］ ００２−１１１１−６

６本を５打順で打ち分けた。昨年の１本は９番で打ったもので、通算７本塁打ながら６打順で一発を放つ。

▼…キャベッジの代打成績は（×…凡打、Ｋ…三振、Ｂ…四球）

×Ｋ×［安］［安］［本］Ｋ［安］Ｂ［本］［二］［二］

１２度起用され、１１打数７安打の代打率・６３６（［本］〈２〉、３打点、１四球）の高打率。今季代打で１０度以上起用された９２人中最高打率。

▼…８月１９日ヤクルト戦で７２人目７７度目のサイクル安打を打った丸。１試合３長打以上は、２１年１０月２３日ヤクルト戦で２二塁打＆２本塁打で４長打して以来自身８度目だった。

▼…初完投はチーム４６試合目で赤星が完封勝利。球団では開幕から最も遅い初完投。完封は５番目の遅さだった。完投は赤星、山崎が１度ずつの２度。シーズン完投２度は、試合数の少なかった３６年を除き、１０、１９年の３度を下回り球団最少。

▼…山崎は開幕から３６イニング連続無失点のセ記録を作り、その間、６登板で開幕５連勝。その後の１９試合は６勝４敗で２連勝が２度と、開幕連勝の勢いが続かず。（福山 智紀）