NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷½é²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¤Ç¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ë¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ë¿Ã½¨Ä¹¡£±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¡£·»¡¦½¨µÈ¤ËÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¤Î¡ÖÀï¹ñ3±Ñ·æ¡×¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¹ë²Ú¤Êº£ºî¤ò´®Ç½¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö»Ë¼Â¡×¤È¡Ö¥É¥é¥Þ¥¥ã¥¹¥È¡×¤Î¡Ö¸«Èæ¤Ù²È·Ï¿Þ¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ´¤Ù¡¦»Ë¼Â¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¡£¡Ú¥¤¥é¥¹¥ÈºîÀ®¡¦»³ËÜÍÚ¹á¡Û
»Ë¼Â¢£Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ï4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¡£»Ð¡¦¤È¤â¡¢·»¡¦½¨µÈ¡¢½¨Ä¹¡¢Ëå¡¦¤¢¤µ¤Ò¡£Êì¤Ï¤Ê¤«
¥É¥é¥Þ¡üÃçÌîÂÀ²ì¤Ï4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¡£»Ð¡¦µÜß·¥¨¥Þ¡¢·»¡¦ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ÃçÌî¡¢Ëå¡¦ÁÒÂô°ÉºÚ¡£Êì¤Ïºä°æ¿¿µª
»Ë¢£½¨Ä¹¤ÎÀµ¼¼¤Ï·Ä¡Ê»ü±À±¡¡Ë¡£Â¦¼¼¤Ï¸÷½¨Æô
¥É¡üÃçÌîÂÀ²ì¤ÎÀµ¼¼¤ÏµÈ²¬Î¤ÈÁ¡£Â¦¼¼¤Ï¸÷½¨Æô¡Ê¢¨¥¥ã¥¹¥ÈÌ¤È¯É½¤Ï»Ë¼ÂÌ¾¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
»Ë¢£·»¡¦½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¤ÏÇ«¡¹¡¢Â¦¼¼¤ÏÃã¡¹¡£Ãã¡¹¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»Ô¤ÈÀõ°æÄ¹À¯¤ÎÄ¹½÷¡£¼¡½÷¡¦½é¡¢»°½÷¡¦¹¾¤È¡ÖÀõ°æ3»ÐËå¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë
¥É¡ü·»¡¦ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÎÀµ¼¼¤ÏÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Â¦¼¼¤Ï°æ¾åÏÂ¡£°æ¾å¤Ï¡¢¾®·ª½Ü¤ÎËå¡¦µÜºê¤¢¤ª¤¤¤ÈÃæÅçÊâ¤ÎÄ¹½÷¡£¼¡½÷¡¦½é¡¢»°½÷¡¦¹¾¤È¡ÖÀõ°æ3»ÐËå¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë
»Ë¢£¤ª»Ô¤Ï¡¢É×¡¦Ä¹À¯¤¬·»¡¦¿®Ä¹¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤ÈºÆº§¤¹¤ë
¥É¡üµÜùõ¤¢¤ª¤¤¤Ï¡¢É×¡¦ÃæÅç¤¬·»¡¦¾®·ª¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¤ÈºÆº§¤¹¤ë
»Ë¢£Ëå¡¦¤¢¤µ¤Ò¤Ï¡¢ÉûÅÄµÈÀ®¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢¤Î¤Á¤ËÆÁÀî²È¹¯¤Î·Ñ¼¼¤È¤Ê¤ë
¥É¡üËå¡¦ÁÒÂô°ÉºÚ¤Ï¡¢Á°ÅÄ¿ð¼ù¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢¤Î¤Á¤Ë¾¾²¼Þ«Ê¿¤Î·Ñ¼¼¤È¤Ê¤ë
»Ë¢£»Ð¡¦¤È¤â¤Ï¡¢»°¹¥ÎÉË¼¤È·ëº§¡£½¨¼¡¡¢½¨¾¡¡¢½¨ÊÝ¤Î£³¿Í¤ÎÂ©»Ò¤òÀ¸¤à¤¬¡¢·»Äï¤¬¸å·Ñ¤®¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢½¨¼¡¤È½¨¾¡¤Ï½¨µÈ¤ÎÍÜ»Ò¡¢½¨ÊÝ¤Ï½¨Ä¹¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½¨µÈ¤Ë½¨Íê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢½¨¼¡¤ÏËÅÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ìºÊ»Ò¤È¤È¤â¤Ë½è·º¤µ¤ì¤ë
¥É¡ü»Ð¡¦µÜß·¥¨¥Þ¤Ï¡¢¾åÀî¼þºî¤È·ëº§¡£½¨¼¡¡¢½¨¾¡¡¢½¨ÊÝ¤Î£³¿Í¤ÎÂ©»Ò¤òÀ¸¤à¤¬¡¢·»Äï¤¬¸å·Ñ¤®¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢½¨¼¡¤È½¨¾¡¤ÏÃÓ¾¾¤ÎÍÜ»Ò¡¢½¨ÊÝ¤ÏÃçÌî¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÓ¾¾¤Ë½¨Íê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢½¨¼¡¤ÏËÅÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ìºÊ»Ò¤È¤È¤â¤Ë½è·º¤µ¤ì¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖË¿Ã²È¡×¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï3ºî¡£½¨µÈ¡õ½¨Ä¹·»Äï¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡ÖÂÀ¹Þµ¡Ê65Ç¯¡Ë¡×½ï·Á·ý¡õÉÚÅÄ¹ÀÂÀÏº¡¢¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡Ê81Ç¯¡Ë¡×À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡õÃæÂ¼²í½Ó¡¢¡Ö½¨µÈ¡Ê96Ç¯¡Ë¡×ÃÝÃæÄ¾¿Í¡õ¹âÅèÀ¯¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃÝÃæ¤Ï¡¢¾¾±Êµ×½¨Ìò¤Çº£ºî¤Ë½Ð±é¡£3ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï½¨µÈ¢ªÇ«¡¹¢ª½¨µÈ¤Ç¡¢½¨Ä¹¤ÏÂç²Ï½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£ÃÓ¾¾¤ÈÃçÌî¤Î·»Äï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢1Ç¯´ÖÃíÌÜ¤À¡£