TikTokで話題になっているのは、お兄ちゃんとの再会を果たしたわんこの姿。わんこが見せた行動は記事執筆時点で64万4000回を超えて表示されており、「うれしいが伝わる」「愛おしすぎる」「お兄ちゃんが大好きなんだね」などのコメントの他、5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：体が上手く動かず、目が見えない老犬と『1年ぶりの再会』を果たした結果…気付いた瞬間の行動に涙】

お兄ちゃんと1年ぶりの再会

TikTokアカウント「55xot」の投稿主さんは、チワワの『ラークス』くん、『プリン』ちゃんの日常を紹介しています。今回は、プリンちゃんの「ある一幕」を投稿しました。プリンちゃんは、15歳の老犬。現在は自力で動くことができず、目もほとんど見えていないそうです。

この日、プリンちゃんの住む家に、ある人がやってきました。それは大好きなお兄ちゃん！お兄ちゃんは現在は別の場所に住んでおり、今回は1年ぶりの再会となったといいます。お兄ちゃんが帰省することを聞いたプリンちゃんは、玄関の前で待ちわびていたのでした。

愛情あふれる行動に涙…

玄関からお兄ちゃんが入ってくると、プリンちゃんは大喜び！普段はほとんど動かないプリンちゃんですが、お兄ちゃんの近くに行こうと必死に歩いたのだそうです。前足を使って這うように進むプリンちゃんの姿に、涙が止まりません…。

お兄ちゃんは、最後まで自力で進んだプリンちゃんを、優しく撫でてくれたといいます。そして、小さな体を抱き上げてハグしてくれたとか。プリンちゃんのお兄ちゃんへの想いと愛情に、心が浄化される一幕なのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「一生懸命歩いてて泣けてくる」「大好きだったわんこを思い出しました」「プリンちゃんの健気さ全世界に伝わってくれ…！」などさまざまなコメントが寄せられました。

家族との幸せなひととき

お兄ちゃんと感動の再会を果たしたプリンちゃんは、お兄ちゃんが滞在中、ずっと甘えていたといいます。膝の上で撫でられるプリンちゃんの表情は、幸せそのもの…。

また、久しぶりに家族が集ったため、うれしくて尻尾をフリフリしていたそうです。老犬のプリンちゃんにとっては、こんなひとときが再び訪れるかわかりません。宝物のような大切な時間を、全身で味わっていたというプリンちゃんなのでした。

TikTokアカウント「55xot」には、ラークスくんとプリンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「55xot」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。