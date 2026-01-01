スキー場の雪道とはワケが違う！ 都市部の「ツルツル路面」

首都圏や近畿圏の平野部に住む人でも、スキーやスノボが趣味で雪道の走行には慣れている、という人もいるかもしれません。スキー場がある山間部では、圧雪路、凍結路、シャーベット路など、さまざまなタイプの氷雪路が現れますが、一部の急坂や、雨上がり後の急な冷え込みといった特殊な気象要因を除けば、スタッドレスタイヤでの走行はそれほど難易度が高くはないとも言えます。

【滑るっ!!!】これが「ツルツル都市部」の最も危険なポイントです（写真）

これに対し、仮に雪国に住んでいる人でも、かなり運転に注意しなければならない場所の一つが、冬の「北海道の大都市部」でしょう。

スキー場近辺の山道では、歩くことすら難しいようなアイスバーンはそれほど多くはありません。またアイスバーンで完全に停止することが求められるシチュエーションも限定的です。ところがそうしたアイスバーンで停止、発進を求められる難しい状況がひんぱんに現れるのが北海道の大都市部です。

厳冬期の北海道では、その低温ゆえ、車道のアスファルトが完全に見えるレベルの除雪を行うことは困難で、降雪の多い地域ではクルマが走る部分にも一定の厚さの雪が残され、クルマはその上を走行するのが一般的です。

ただそうしたコンディションにより、信号の手前など多くのクルマがブレーキを踏み停止する部分では、圧雪が踏み固められたのち、スタッドレスタイヤの細かなサイプでその表面が磨かれ、氷のような滑りやすい路面となります。

そうした路面がいったん発生すると、さらに多くのクルマがブレーキを踏み、いっそう磨かれて滑りやすくなるという悪循環が発生し、長く、滑りやすいアイスバーンが生まれます。

雪道に慣れている首都圏や近畿圏のドライバーでも、北海道の市街地での運転の難しさは別物と考えたほうがよいかもしれません。現地でレンタカーを借りて運転する場合には、その滑りやすさについていっそうの注意が必要なのです。

信号の手前は「クルマがいない」ときのほうがヤバい!?

では具体的にどのような場所に注意を払わなければならないのでしょうか。実例を挙げながらご案内したいと思います。



横断歩道を渡るときはクルマが止まっていることをしっかり確認。オーバーランしてくる可能性がある。また横断歩道部分はより滑りやすくなっていることがある（植村祐介撮影）



まずもっとも注意しなければならないのは、先に挙げた「信号の手前」です。前方に先行車がいる場合は、赤信号でのブレーキを想定し、車間を十分にとるというのは、経験的におわかりいただけると思います。

しかしより気を付けるべきは、単独で走っている場合です。路面のコンディションに対し車速が高すぎると、黄色の信号を見てブレーキを踏んでも、ABSが効くものの車速が落ちず、停止線で止まれないことがあるからです。

そして交差点での右折にも要注意です。左折は小回りになり、また左手前側の死角に入りがちな歩行者に注意するため、それほど意識しなくても車速を十分に落として曲がりますが、右折は大回りで視界が広いため、車速が上がりがちです。その上がった車速で滑りやすい路面にタイヤが入ると、横滑りするなど姿勢が不安定になってしまうのです。右折の際も、左折同様に十分に車速を落とし、かつ急ハンドルなどを避けた運転が重要です。

「対策されている坂道」もヤバい！

つぎに上り坂、下り坂です。とくに坂の先に信号がある場合、いったん止まると発進できない、止まろうと思っても慣性の働きでクルマが進んでしまうという状況になりがちです。

そのようなとくに危険な場所には、ロードヒーティング（電熱線や温水などで路面を暖め、雪を溶かす仕組み）が集中的に設置されているところもあります。

しかし信号待ちの車列が長い場合、そのロードヒーティングの手前側で「発進できない」「止まれない」が発生する可能性があります。圧雪路や凍結路を走っていて、前方に黒いアスファルトが見えたら、「手前が危険地帯」だと考え、十分に車間を取りましょう。

「いちばんヤバい場所」かも？ かまぼこ状の場所

また都市部周辺にある踏切も要注意です。踏切の多くは車道から一段高くなっていて、かまぼこ状となっています。踏切手前で一時停止する部分については、ロードヒーティングで除雪され、しっかり発進できるよう工夫されているところもありますが、そこから先、踏切内の部分がつるつるのアイスバーンになっていると、ゆっくりと発進し加速するような運転では、踏切内で滑って立ち往生してしまいます。

踏切を渡るときは、手前の一時停止で安全を確認したあと、アクセルをやや強めに踏んで一気に渡り切るようにしましょう。

クルマだけじゃない！ 歩行者も危険

なお付け加えるなら、こうした滑りやすい路面への配慮は、クルマを運転しているときだけでなく、歩いているときも欠かせません。

たとえば横断歩道は、クルマが踏み固めることで、歩道以上に滑りやすくなっているところがあります。とくにうろこ状に凸凹している路面は、そのひとつひとつが氷でできているので、うっかり片足に全体重を乗せると、転倒のリスクが高まります。

横断歩道を渡るときも必ず左右を見て、クルマの停止を確認しましょう。滑りやすい路面では、赤信号で止まれないクルマによるオーバーランが考えられるからです。

ここまで、北海道の都市部での要注意ポイントについてご案内しましたが、気象条件や交通量によっては「道路のすべてがスケートリンクのようになり、発進することも真っ直ぐ進むことすらままならない」という状況も、じつは稀ではありません。そうしたコンディションのときは、「運転しない」という選択肢も必要です。

旅先で事故を起こす、もしくは事故に巻き込まれると、金銭的な損失だけでなく、その後の処理も含め、かなりの時間のロスが生じます。北海道でのドライブは「ふだんの雪道以上に滑りやすい」ことを念頭に、安全運転を心がけてください。