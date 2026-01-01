人気アニメ作品「チェンソーマン」のマキマ役などで知られる、声優・シンガーソングライターの楠木ともりさんが自身のＸを更新。

結婚したことを報告しました。



【写真を見る】【 声優・楠木ともり 】 結婚を報告 「学生の頃からお付き合いしている方と」 「チェンソーマン」マキマ役で活躍





楠木ともりさんは「新年明けましておめでとうございます。日頃お世話になっている皆様へ、ひとつご報告がございます。」と、直筆の文書をアップ。

続けて「私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と 結婚する運びとなりました。」と、明かしました。





そして「芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索は お控えいただきますようお願いいたします◎」と、綴りました。





楠木ともりさんは「お仕事は今と変わらず向き合い、一層成長していきたいと思っております。」「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れることなく 誠心誠意取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭撻の程 何卒よろしくお願いいたします!」と、その思いを綴っています。









【 楠木ともりさん プロフィール 】



誕生日：1999年12月22日

身長：154cm

特技：絵を描くこと・トランペット

趣味：作詞・作曲・音楽を弾く、聴くこと・画材屋さんめぐり・ゲーム・ネットサーフィン

東京都出身。声優・シンガーソングライターとして活動中。

代表作は「チェンソーマン」マキマ役、「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」レン役、「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」宵崎奏役、「ヘブンバーンズレッド」茅森月歌役 等。



2020年8月、自身がヒロインを務める7月放送TVアニメ「魔王学院の不適合者」のEDテーマ「ハミダシモノ」にてソロアーティストとしてメジャーデビューし、これまでにリリースしたEP4作品は全てオリコンTOP10入り。

2023年5月には初のフルアルバム「PRESENCE / ABSENCE」を2枚同時発売した。2023年12月にはパシフィコ横浜 国立大ホールでの単独公演を成功させ、2024年5月にはTETSUYA(L’Arc-en-Ciel)プロデュースの新曲「シンゲツ」をリリース。

11月には5thEP「吐露」とライブBlu-ray「TOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2023『back to back』」を同時発売。

声優活動を精力的に行いながら、自身で作詞作曲し、ライブグッズのデザインも手掛けるなど、多方面で才能を開花させている。



【担当：芸能情報ステーション】