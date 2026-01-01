女優の山本咲希（24）が1日、自身のSNSを更新し、所属事務所を退所したことを報告した。

「この度、私、山本咲希は、2025年12月31日をもちまして、株式会社アービングとの契約期間が満了となり、同社を退社することとなりましたので、ご報告させていただきます」と伝えた。

同社について「私がこの世界に入って初めて所属させていただいた、大変思い入れの深い事務所です」とし、「同社にて活動を始められたこと、そして多くの方々との出会いやかけがえのない経験をさせていただいたことに心より感謝申し上げます」と記した。

続けてファンへの感謝を伝え「今後は新たな環境のもと気持ちを一層引き締め、引き続きこの業界で活動を続けてまいります」と決意をつづった。

「これまで以上に皆様に楽しんでいただけるよう、一つ一つの仕事に真摯に向き合い、精進して参ります」「今後とも、変わらぬご声援、ご支援をいただけましたら幸いです。これからも、どうぞお願い申し上げます」と結んだ。

山本は昨年ミュージカル「四月は君の嘘」で澤部椿役を務め、24年には舞台「PSYCHO-PASS サイコパス Virtue and Vice 3」でイリュージオ役を務めていた。