スケール感を抱かせるには十分なデビュー戦だった。プラウディッツ（牝３歳、美浦・田中博康厩舎、父キタサンブラック）は１２月２０日、中山２０００メートルの大外枠という悪条件を難なく克服しての快勝。大きく固まった先団馬群の後ろにポツンと位置を取ると、終始、外、外に進路を取る“安全運転”で、最後の直線ではライバルが止まって見える伸び脚で１馬身３／４差。このメンバーでは力が違ったとしか言いようがない。

この日の中山の芝の勝ち馬は、このレース以外全て逃げ馬や４角３番手以内と、先行馬が圧倒的に優勢だった。同馬のコーナー通過順は（１１）（１１）（８）（６）。さらに外を回るロスの大きい中での勝利は価値が高い。加えて、操縦性の高さは目を見張るものがあり、さすが馬の教育に定評がある田中博康厩舎だと思わされた。

勝利後のトレーナーの口からは思わぬ言葉が飛びだした。「気性的にも高ぶりやすいところがあったので、うちの厩舎としてはソフトに調整をして、能力を信じて作ったところもありました」。おそらく６、７割程度の仕上げであの圧倒的パフォーマンス。先々はどこまで走ってくるのか、何よりその状態できっちり１勝を手にしたところが能力の証明といえる。

ルメール騎手、田中博師はともに距離延長は歓迎の口ぶり。冷静なトレーナーから「ゆっくりとクラシックを目指していける器」という言葉が口を突いたのもうなずけた。父がキタサンブラック、母が米Ｇ１馬という配合も大舞台をイメージさせる。オークスで目が離せない存在になると見ている。（石行 佑介）